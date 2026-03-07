Zaginiona Magdalena Majtyka nie żyje. Prokuratura wszczęła śledztwo

Tragiczny finał poszukiwań Magdaleny Majtyki

4 marca zaginęła popularna aktorka Magdalena Majtyka. Kobieta opuściła swoje mieszkanie znajdujące się przy ulicy Iwaszkiewicza we Wrocławiu i całkowicie zerwała kontakt z bliskimi. Służby natychmiast ruszyły w teren, a w internecie pojawił się dramatyczny wpis opublikowany przez męża poszukiwanej wrocławianki.

„Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy”

Takie poruszające wezwanie skierował do swojej partnerki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sytuacja nabrała tempa szóstego marca we wczesnych godzinach popołudniowych. Funkcjonariusze zlokalizowali mocno uszkodzony samochód należący do 41-latki w rejonie Biskupic Oławskich, jednak kabina wozu okazała się pusta.

Bliscy i fani do samego końca wierzyli w odnalezienie artystki całej i zdrowej. Niestety, krótko po godzinie 18 mundurowi przekazali ostateczny komunikat o zakończeniu poszukiwań w terenie, całkowicie grzebiąc szanse na pozytywne zakończenie tej historii. Oświadczenie w tej sprawie wydała lokalna policja.

- Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury - podała policja.

Śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki. Prokuratura zleca sekcję

Jeszcze tego samego wieczoru przedstawiciele wrocławskiej komendy zorganizowali specjalną konferencję dla mediów. Wrocławska policjantka Anna Nicer oficjalnie przekazała, że organa ścigania rozpoczęły formalne badanie okoliczności prowadzących do tragicznego finału poszukiwań.

- Prokurator skierował ciało ofiary na sekcję zwłok. Nie wykluczył ani nie potwierdził udziału osób trzecich. To postępowanie jest zakwalifikowane jako śledztwo, dlatego wszelkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia i śmierci będą wyjaśniane - poinformowała policjantka. - Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa i dobro rodziny żadnych szczegółów nie będziemy przekazywać – dodała.

Role w filmie "Kler" i "Na Wspólnej". Kariera zmarłej aktorki

Urodzona w 1984 roku artystka przez ponad dekadę aktywnie budowała swoją pozycję w krajowym świecie filmu oraz teatru. Widzowie mogli podziwiać ją w wielu niezwykle popularnych telewizyjnych hitach, do których należą między innymi „Na dobre i na złe”, „Na Wspólnej”, a także „Ojciec Mateusz”, „1670” i „Komisarz Alex”. Na dużym ekranie zaprezentowała swój talent chociażby w głośnym „Klerze”, a także w takich projektach jak „Światło nocy”, „Pan Samochodzik i Templariusze” oraz „Kabaret śmierci”.

Poza karierą przed kamerą zmarła wrocławianka realizowała się zawodowo jako uzdolniona tancerka oraz twórczyni układów choreograficznych. Jej bogate portfolio zawierało mnóstwo występów na deskach lokalnych teatrów i udział w skomplikowanych widowiskach wymagających doskonałej kondycji fizycznej. Swoje życie zawodowe mocno związała ze stolicą Dolnego Śląska, gdzie na co dzień współpracowała z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi w regionie.

