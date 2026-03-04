Największy park atrakcji na Dolnym Śląsku już otwarty! GOtrix w GOjump MEGAPARK przyciąga tłumy!

Nowa strefa atrakcji GOtrix by GOjump przy ul. Jana Długosza we Wrocławiu jest już oficjalnie otwarta. Dzięki niej GOjump MEGAPARK powiększył się do 5500 m² i wzbogacił o 12 emocjonujących atrakcji, jakich na Dolnym Śląsku wcześniej nie było. Na gości czekają m.in. szalone bumper carsy, gigantyczna siatka sensoryczna oraz super szybkie zjeżdżalnie XSPEED. Całość uzupełnia nowoczesna technologia, która angażuje do zabawy zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Po otwarciu innowacyjnej strefy GOtrix, GOjump zmienił się w MEGAPARK i oferuje 3 strefy tematyczne oraz ponad 40 różnorodnych atrakcji, które zapewniają świetną zabawę, dużą dawkę ruchu i radości. Całość dopełnia komfortowa strefa kawiarni GOcafe, w której można odpocząć i skorzystać z przygotowanej z myślą o rodzinach oferty gastronomicznej, delektując się kawą, domowymi ciastami lub pizzą.

Jakie atrakcje czekają na nowej strefie GOtrix?

GOtrix to pierwsza tego typu strefa w Polsce. Czekają tu gigantyczne, szybkie zjeżdżalnie XSPEED. Tuż obok rozciąga się dwupoziomowa sensoryczna siatka – 200 m² pełnych kolorów, miękkiej przestrzeni z zawieszonymi kulami, tunelami i zakamarkami do wspinania i bujania, gdzie dzieci i dorośli mogą puścić wodze fantazji, skakać i bawić się. Dla spragnionych rywalizacji czeka Xrun – dynamiczny tor przeszkód, a także 3 mega boiska interaktywne, na których można rozegrać mecze w piłkę nożną, siatkówkę lub koszykówkę.

Jedną z ulubionych atrakcji GOtrix z pewnością jest arena bumper cars, pełna kolorowych pojazdów, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli odkryją frajdę z szybkiej i dynamicznej jazdy. Już po otwarciu było widać, które atrakcje cieszą się największym zainteresowaniem gości.

– Najbardziej podobały mi się bumper carsy, bo można się zderzać i ścigać. Jeździłem chyba z dziesięć razy! – śmieje się 9-letni Franek, który odwiedził GOtrix z mamą.

Jego mama dodaje – We Wrocławiu brakowało takiego miejsca. Dzieci mogą tu naprawdę spożytkować energię. Jest dużo ruchu, nowoczesne atrakcje i przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno będziemy wracać.

W Gotrix nie zabrakło strefy automatów GOarcade oraz interaktywnych gier na atrakcji Xwall.

Na miejscu znajdziecie również powiększoną strefę odpoczynku GOcafe, gdzie po intensywnym wysiłku zregenerujecie siły, delektując się pyszną kawą, domowymi ciastami lub pizzą. Pełne menu można znaleźć na stronie internetowej parku.

– Jesteśmy dumni, że możemy zaprosić gości do najnowocześniejszej strefy aktywnej rozrywki na Dolnym Śląsku. GOtrix to miejsce, które łączy sport, zabawę i technologię, dając zupełnie nowe możliwości spędzania czasu z rodziną, solo czy ze znajomymi. Głównym bohaterem naszej nowej marki jest Trix, postać, która motywuje do ruchu i zabawy każdego. Całość konceptu dopełnia gra, w której nasi goście zdobywają punkty na atrakcjach, biorą udział w wyzwaniach i zgarniają bonusy. W tym koncepcie połączyliśmy wszystkie najlepsze elementy bazujące na technologiach, zabawie i ruchu. Powiększając GOjump o strefę GOtrix stworzyliśmy największy tego typu obiekt na Dolnym Śląsku – podsumowuje Kinga Nosek, Head of Marketing GOjump MEGApark.

Urodziny, wycieczki i integracje - dla każdego – bez względu na wiek!

GOjump został stworzony z myślą o rodzinach, grupach przyjaciół i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas. W ofercie GOjump znajdziecie zabawę bez limitu na wszystkich strefach, urodziny dla dzieci, wycieczki dla grup zorganizowanych - od przedszkolaków po licealistów.

Dużą popularnością cieszą się również integracje firmowe, podczas których zespoły spędzają w GOjump czas pełen emocji i ruchu.

Jak dodaje menedżer parku Adrianna Rutkowska – Atrakcje, które zaproponowaliśmy są unikalne w skali Dolnego Śląska i jesteśmy przekonani, że każdy spędzi u nas wartościowy czas z rodziną, solo lub z przyjaciółmi. Gwarantujemy, że nie ma tu miejsca na nudę!

Nowa strefa GOtrix już od pierwszych dni przyciąga tłumy odwiedzających. Połączenie stref tematycznych, ponad 40 atrakcji i nowoczesnej technologii sprawia, że GOjump staje się jednym z najchętniej wybieranych miejsc na rodzinne wyjście, spotkanie ze znajomymi czy firmową integrację.

Najważniejsze informacje:

Adres: Jana Długosza 59-75 Wrocław

Godziny: 9:00 - 21:00

Bilety: https://wroclaw.dlugosza.gojump.pl/gotrix/

