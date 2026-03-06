Nie żyje aktorka znana z "Na Wspólnej" i "Pierwszej miłości". Policjanci odnaleźli rozbity samochód

Śmierć Magdaleny Majtyki. Policja znalazła auto pod Wrocławiem

Funkcjonariusze z Wrocławia byli zaangażowani w zakrojoną na szeroką skalę akcję odnalezienia 41-letniej Magdaleny Majtyki, z którą urwał się kontakt 4 marca tego roku. Aktorka opuściła swoje mieszkanie i od tamtej pory bliscy nie mają z nią żadnej styczności. Natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia o zaginięciu śledczy rozpoczęli weryfikowanie wszelkich tropów w tej sprawie.

W piątek 6 marca tuż po godzinie 14 mundurowi natrafili na uszkodzony pojazd należący do zaginionej w miejscowości Biskupice Oławskie. Okazało się jednak, że we wraku samochodu nie ma poszukiwanej kobiety. Teren został przeczesany przez patrole policyjne oraz strażaków.

„Prowadzimy tam czynności związane z dalszymi poszukiwaniami. Na miejscu jest grupa poszukiwawcza, ściągamy psa i techników kryminalistycznych”.

Przed godziną 18 poinformowano o znalezieniu ciała kobiety.

"Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41- letnia Magdalena Majtyka. nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia" - przekazała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Mąż szukał aktorki

W sieci opublikowano niezwykle emocjonalny wpis. Mąż zaginionej aktorki publicznie prosił internautów o natychmiastowe wsparcie i nagłaśnianie informacji o zaginięciu swojej żony w przestrzeni wirtualnej:

„!!! UWAGA !!! Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje, proszę o informowanie policję lub rodzinę. Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy”.

Gdzie zgłosić się po wsparcie w kryzysie psychicznym? Ważne telefony

Nie jesteś sam. Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny i potrzebujesz wsparcia, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – tel. 800 70 2222 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 (czynny całą dobę).

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – tel. 116 123.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112. Pomoc jest dostępna, warto po nią sięgnąć.