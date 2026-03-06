Kim była Magdalena Majtyka? Ciało zaginionej aktorki znaleziono w lesie

Na początku marca we Wrocławiu zaginęła Magdalena Majtyka

Ciało kobiety ujawniono na zalesionym terenie w Biskupicach Oławskich.

Obecnie organy ścigania prowadzą intensywne czynności mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzeń.

Przedstawiamy najważniejsze informacje o dorobku artystycznym zmarłej.

Okoliczności zaginięcia Magdaleny Majtyki. Ciało aktorki znaleziono w lesie

41-letnia Magdalena Majtyka zniknęła bez śladu 4 marca na terenie Wrocławia. Funkcjonariusze oraz mąż prowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję, a media na bieżąco informowały o sytuacji. Niestety, w piątek 6 marca natrafiono na zwłoki kobiety w kompleksie leśnym zlokalizowanym w Biskupicach Oławskich. Teraz prokuratorzy i policjanci szczegółowo badają zabezpieczone dowody, aby ustalić bezpośrednią przyczynę tragedii.

Kariera Magdaleny Majtyki. W tych filmach i serialach zagrała zmarła aktorka

Urodzona w 1984 roku Magdalena Majtyka od lat budowała swoją pozycję w show-biznesie, łącząc pracę na planach zdjęciowych ze sceną. Fani małego ekranu zapamiętają ją z popularnych formatów, gdzie bywała w „Ojcu Mateuszu” i „Komisarzu Alexie”. Grywała także w takich serialach jak „Na Wspólnej”, „Na dobre i na złe” oraz satyrycznym „1670”. Z kolei na wielkim ekranie pojawiła się w głośnym „Klerze” i filmach jak „Pan Samochodzik i Templariusze”, „Światło nocy” oraz „Kabaret śmierci”.

Taniec i choreografia. Drugie oblicze Magdaleny Majtyki

Kariera zmarłej wykraczała daleko poza klasyczne odgrywanie ról. Kobieta sprawdzała się jako utalentowana choreografka oraz tancerka. Płynne łączenie tych dyscyplin ułatwiało jej zdobywanie angaży. Na swoim koncie zapisała liczne występy na deskach teatrów i realizacje wymagające przygotowania fizycznego. Zawodowo mocno związała się ze stolicą Dolnego Śląska, wspierając wrocławskie instytucje kulturalne.

Zniknięcie 41-latki wstrząsnęło branżą. Emocjonalne apele jej męża, operatora i reżysera, głęboko poruszyły internautów. Tło tego zgonu wciąż analizują organy ścigania.

