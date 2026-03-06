Zaginęła aktorka znana z polskich seriali. Poszukiwania 41-letniej Magdaleny Majtyki

Ostatni widziano 41-letnią artystkę z Wrocławia 4 marca.

Funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania operacyjne w celu ustalenia jej miejsca pobytu.

Piotr Bartos będący mężem kobiety prosi internautów o udostępnianie wizerunku żony i przekazywanie wszelkich tropów.

Zaginięcie Magdaleny Majtyki we Wrocławiu. Mundurowi przeczesują miasto

Aktualizacja: policjanci znaleźli ciało kobiety.

Od czwartego dnia marca bliscy 41-letniej mieszkanki stolicy Dolnego Śląska żyją w ogromnej niepewności. Tego dnia Magdalena Majtyka. opuściła swoje mieszkanie znajdujące się przy ulicy Iwaszkiewicza we Wrocławiu i ślad po niej zaginął. Kobieta nie dała bliskim żadnego znaku życia od momentu wyjścia z domu. Funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli szeroko zakrojone działania operacyjne w terenie, lecz dotychczasowe kroki nie doprowadziły do odnalezienia zaginionej.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego

Jak wygląda Magdalena Majtyka? Aktorka grała w Pierwszej miłości i Na Wspólnej

Poszukiwana ma około 160 cm wzrostu i drobną sylwetkę. Ma szare oczy oraz kasztanowo-rude włosy. W rysopisie zwrócono również uwagę na wyraźne piegi w okolicach nosa. W chwili opuszczenia miejsca zamieszkania miała na sobie dżinsy oraz czerwony sweter, a także zabrała ze sobą torbę na ramię.

Wizerunek zaginionej może wydawać się znajomy wielu osobom śledzącym produkcje telewizyjne. Magdalena Majtyka występowała w epizodycznych rolach w popularnych polskich telenowelach. Jej twarz kojarzą z pewnością widzowie takich hitów jak Na dobre i na złe, Na Wspólnej czy emitowanej na antenie Polsatu Pierwszej miłości.

Mąż zaginionej aktorki prosi o wsparcie w mediach społecznościowych

Dramatyczne chwile przeżywa obecnie rodzina zaginionej kobiety, która robi wszystko, aby nagłośnić sprawę w sieci. Jej mąż zdecydował się na opublikowanie chwytającego za serce wpisu. Mężczyzna ma ogromną nadzieję, że siła mediów społecznościowych pomoże w szybkim zlokalizowaniu jego żony i przyczyni się do szczęśliwego finału policyjnych poszukiwań.

Kryzys psychiczny. Gdzie szukać darmowej pomocy w trudnych chwilach?

Nie jesteś sam. Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny i potrzebujesz wsparcia, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – tel. 800 70 2222 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 (czynny całą dobę).

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – tel. 116 123.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112. Pomoc jest dostępna, warto po nią sięgnąć.