Z Wrocławia polecimy w cztery nowe miejsca. Ryanair ogłosił zimowy hit

Dobre informacje dla wszystkich podróżników z Dolnego Śląska. Ryanair ogłosił rekordowy rozkład lotów na sezon Zima’26 z wrocławskiego lotniska. Pojawią się cztery zupełnie nowe, atrakcyjne kierunki, które z pewnością rozgrzeją zimowe miesiące.

Ryanair Wrocław - cztery nowe kierunki na zimę!

Najważniejszą informacją dla planujących urlop lub krótki city break są oczywiście nowe trasy. W sezonie Zima'26 siatka połączeń z Wrocławia wzbogaci się o cztery ciekawe miejsca. Pasażerowie będą mogli polecieć bezpośrednio do:

Madrytu - tętniącej życiem stolicy Hiszpanii,

- tętniącej życiem stolicy Hiszpanii, Marrakeszu - egzotycznego miasta w Maroku

- egzotycznego miasta w Maroku Tirany - stolicy coraz popularniejszej Albanii,

- stolicy coraz popularniejszej Albanii, Turynu - eleganckiego miasta u podnóża Alp we Włoszech.

Łącznie w zimowym rozkładzie znajdą się aż 43 trasy, co daje ogromne możliwości planowania podróży.

Więcej lotów na ulubionych trasach

To nie koniec dobrych wiadomości. Ryanair zapowiedział również zwiększenie częstotliwości lotów na 15 już istniejących, popularnych trasach. Dzięki temu łatwiej będzie zaplanować wyjazd m.in. do Dublina, Londynu, na Maltę czy do Palermo.

- Z przyjemnością ogłaszamy, że w sezonie zimowym 2026 r. linie Ryanair zbazują dwa dodatkowe samoloty, powiększając flotę do 9 samolotów zbazowanych we Wrocławiu, co oznacza łączną inwestycję na Dolnym Śląsku w wysokości 900 mln USD. Dzięki temu tej zimy zaoferujemy ponad 1,3 mln miejsc (330 tys. dodatkowych, wzrost o 35%) oraz 43 trasy, w tym cztery nowe połączenia do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu, zapewniając pasażerom we Wrocławiu jeszcze większy wybór w najniższych cenach w Europie

- podkreśla Jason McGuinness, Chief Commercial Officer w Ryanair.

Rekordowa inwestycja i promocja na bilety

Rozbudowa bazy we Wrocławiu to część większej strategii przewoźnika w Polsce. Inwestycja o wartości 900 milionów dolarów ma się przełożyć na 1,3 miliona dostępnych miejsc w samolotach, co stanowi wzrost o 35% w porównaniu do poprzedniej zimy.

- Dziewięć samolotów zbazowanych we Wrocławiu oraz inwestycja o wartości 900 mln USD to wyraźne zobowiązanie Ryanair do rozwoju regionalnych połączeń w Polsce. Zimą tego roku Wrocław zyska dodatkowe 330 tys. miejsc oraz 4 nowe trasy i zwiększoną częstotliwość na 15 istniejących trasach obsługiwanych przez największą linię lotniczą w Europie i Polsce, co pobudzi turystykę przyjazdową na Dolnym Śląsku i zapewni całoroczne połączenia międzynarodowe w najniższych cenach w Europie

- dodaje McGuinness.

Ryanair przygotował specjalną ofertę dla pasażerów.

- Aby uczcić największy w historii rozkład lotów Ryanair oraz cztery nowe trasy z Wrocławia w nadchodzącej zimie, uruchomiliśmy 3-dniową wyprzedaż biletów z cenami już od 119 zł, dostępną w aplikacji oraz na stronie Ryanair.com

- przekazano w komunikacie linii lotniczych.

Przykładem są np. loty do Madrytu, gdzie na 28 października kupimy bilet w jedną stronę za 116 złotych (cena aktualna na dzień 18 września). Warto pamiętać, że ceny cały czas się zmieniają.

Wrocławskie lotnisko zyskuje na znaczeniu

Zadowolenia z rozwoju współpracy z przewoźnikiem nie kryją władze wrocławskiego portu lotniczego. Jak zaznacza Prezes Zarządu, Karol Przywara, lotnisko notuje świetne wyniki i stale się rozwija.

- Port Lotniczy Wrocław notuje rekordowe wyniki i mimo wymagającej sytuacji na rynku lotniczym związanej m.in. z cenami paliwa, z którą mierzą się przede wszystkim przewoźnicy, nadal rozwija się w dwucyfrowym tempie. Cieszy nas, że Wrocław pozostaje jednym z najważniejszych punktów na europejskiej mapie Ryanair. Świadczy o tym nie tylko bardzo bogata siatka połączeń i duża baza samolotów przewoźnika, ale również konsekwentnie rozwijana działalność centrum serwisowego. Ryanair jest bardzo ważnym partnerem w rozwoju naszego lotniska i już dziś pracujemy nad kolejnymi wspólnymi projektami oraz inwestycjami, które będą wzmacniać pozycję Wrocławia na lotniczej mapie Europy

- przekazał prezes zarządu Karol Przywara.