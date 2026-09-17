Aktualizacja, godz. 13:30

- Kierujący ciężarową Scanią z nieustalonego na razie powodu zjechał z drogi i uderzył w znajdujący się przy niej budynek - informuje Radio Eska młodsza aspirant Paulina Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 12. Jak przekazują służby, w momencie uderzenia w budynku nie było żadnych osób. Kierowca pojazdu jest przytomny.

Wcześniej informowaliśmy:

Służby ratunkowe z Jawora prowadzą niezwykle trudną operację ratowniczą. Wszystko przez uderzenie samochodu ciężarowego, który wjechał wprost w ścianę budynku mieszkalnego. Do tego niezwykle niebezpiecznego incydentu doszło u zbiegu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Trwa intensywna praca ratowników, którzy próbują zabezpieczyć teren i ustalić dokładny przebieg zdarzeń.

Dramatyczny wypadek w Jaworze. Ciężarówka wbiła się w budynek

Tragedię skomentował w specjalnym oświadczeniu burmistrz Jawora, Emilian Bera.

- Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej w Jaworze doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy wjechał w budynek mieszkalny. Na miejscu pracują służby ratunkowe, Policja, Straż Pożarna oraz służby miejskie. Ze strony miasta uruchamiamy wszystkie niezbędne procedury i pozostajemy w stałym kontakcie ze służbami prowadzącymi działania na miejscu

- taki wpis, wraz ze zdjęciem, pojawił się na oficjalnym profilu społecznościowym burmistrza Bery.

Burmistrz zwrócił się też bezpośrednio do mieszkańców Jawora. Poprosił o omijanie rejonu wypadku i współpracę z pracującymi tam ratownikami.

- Najważniejsze w tej chwili jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób znajdujących się w rejonie zdarzenia. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, omijanie tego miejsca i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb. Proszę również, aby nie utrudniać dojazdu pojazdom ratunkowym. To bardzo poważne zdarzenie. Na tę chwilę nie chcemy przekazywać niepotwierdzonych informacji dotyczących jego przyczyn ani skutków. Będziemy Państwa informować na bieżąco, gdy tylko otrzymamy kolejne potwierdzone informacje

- zaapelował samorządowiec w sieci.

Nagrania z akcji strażaków w Jaworze trafiły do sieci

Skalę dramatu widać na filmach opublikowanych przez facebookowy profil "TeleJawor". Na nagraniach zarejestrowano dramatyczną akcję ratunkową.

Służby nadal pracują na miejscu zdarzenia. Wkrótce więcej informacji.