Dramatyczna akcja służb we Wrocławiu. Ratownicy szukają 85-latka z Alzheimerem!

Ratownicy oraz funkcjonariusze policji prowadzą we Wrocławiu poszukiwania 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna wyszedł ze swojego domu zlokalizowanego przy ulicy Wyszyńskiego w poniedziałkowe popołudnie i od tamtej pory bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu. Sprawa jest traktowana jako priorytetowa ze względu na fakt, że senior choruje na Alzheimera i Parkinsona, co może stwarzać ogromne ryzyko dla jego bezpieczeństwa i życia.

- Uwaga! Poszukujemy zaginionego 85-atka. Policjanci prowadzą poszukiwania za Stanisławem Iwańskim. Mężczyzna w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, wyszedł z mieszkania przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu i do chwili obecnej nie powrócił. Zaginiony choruje na Parkinsona i Alzheimera

- to komunikat wydany przez wrocławską Komendę Miejską Policji.

Rysopis poszukiwanego Stanisława Iwańskiego

Funkcjonariusze opublikowali dokładny wygląd 85-latka, co ma pomóc w jego szybkim rozpoznaniu. Według informacji przekazanych przez policję, zaginiony mierzy około 170 centymetrów wzrostu i waży blisko 85 kilogramów. Nie ma wyraźnych znaków szczególnych, które mogłyby ułatwić identyfikację. W momencie wyjścia z domu prawdopodobnie miał na sobie:

ciemnozielony sweter,

jeansowe spodnie,

półbuty.

Kolejne jednostki dołączają do poszukiwań 85-latka z Wrocławia

Akcja poszukiwawcza jest bardzo zaawansowana i obejmuje duże siły. Do działań ratowniczych dołączyła między innymi Wodna Służba Ratownicza, która aktywnie wspiera wrocławskich policjantów.

- Od wczoraj prowadzimy szeroko zakrojone poszukiwania zaginionego 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Przedwczoraj, w godzinach popołudniowych, wyszedł z mieszkania przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu i do chwili obecnej nie powrócił. Zaginiony choruje na Parkinsona i Alzheimera

- przekazała w swoim komunikacie Wodna Służba Ratownicza.

Informacje o zaginionym Stanisławie Iwańskim. Gdzie dzwonić?

W takich sytuacjach każdy, nawet z pozoru błahy szczegół, może być bezcenny i pomóc w zlokalizowaniu 85-latka. Funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców, którzy mogli zauważyć zaginionego lub dysponują wiedzą na temat jego aktualnego pobytu, o niezwłoczny kontakt telefoniczny.

Telefony do kontaktu w tej sprawie:

Dyżurny Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście: 47 87 143 58 lub 47 87 132 90

Numer alarmowy: 112