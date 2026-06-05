Nożownik atakował we Wrocławiu! Dwie osoby ranne, są zarzuty dla sprawcy

Wrocław. Ranił dwie osoby nożem. Policja zatrzymała go jeszcze tego samego dnia. Są zarzuty

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o zranienie dwóch osób nożem. Do zdarzenia doszło 3 czerwca przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, do ataku doszło przed godz. 14. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 42-latek miał zaatakować dwie osoby nożem. Zostały ranne i trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po zdarzeniu sprawca uciekł, ale policjantom jeszcze tego samego dnia udało się ustalić miejsce pobytu 42-latka. Mężczyzna został zatrzymany wieczorem na terenie ogrodów działkowych. Akcję przeprowadzili policjanci kryminalni.

42-latek odpowie za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Po zatrzymaniu podejrzany został przewieziony na komisariat, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za zarzucany czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Śledczy wystąpili już do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 42-latka tymczasowego aresztu. Policja nie przekazała na razie dodatkowych informacji dotyczących okoliczności ataku ani relacji między podejrzanym a poszkodowanymi. Postępowanie w tej sprawie trwa.

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🚨 Szybka reakcja wrocławskich policjantów. 42-latek zatrzymany jeszcze tego samego dnia👮‍♂️👮‍♂️Wrocławscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o zranienie dwóch osób nożem. Do zdarzenia doszło 3 czerwca przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.🔷Poszkodowani… pic.twitter.com/fCZGy6dmkL— dolnośląska Policja (@DPolicja) June 5, 2026

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