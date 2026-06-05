Poruszyła serca milionów Polaków. Teraz przed 11-letnią Mają kolejne wyzwanie

Rekordowa zbiórka na rzecz chorych dzieci. Łatwogang i Bedoes poruszyli Polaków

Ta akcja na długo zapisze się w historii polskiego internetu. W niespełna półtora tygodnia udało się zgromadzić ponad 251 milionów złotych dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Za inicjatywą Cancer Fighters stanęli youtuber Łatwogang i raper Bedoes, którzy wspólnie z 11-letnią Mają udowodnili, że internet potrafi jednoczyć ludzi wokół ważnych celów.

Iskrą, która zapoczątkowała całą akcję, był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” nagrany przez Bedoesa i Maję Mecan. To właśnie los dziewczynki, która po raz trzeci zmaga się z białaczką szpikową, poruszył tysiące osób i stał się impulsem do uruchomienia ogromnej zbiórki. Piosenka błyskawicznie zdobyła popularność, a wraz z nią rosło zaangażowanie osób chcących wesprzeć chorych najmłodszych.

Maja przygotowuje się do przeszczepu. Rodzina prosi o spokój

Obecnie Maja znajduje się na oddziale przeszczepowym, gdzie przygotowywana jest do jednego z kluczowych momentów terapii. Dla niej i jej rodziców to wyjątkowo trudny okres, wymagający spokoju, wytrwałości i pełnego skupienia na leczeniu.

- Dzisiaj był dla Mai bardzo trudny dzień. Kolejne ścięcie włosów nie było dla niej łatwym doświadczeniem. To kolejny etap walki, którą każdego dnia toczy z ogromną odwagą – czytamy w komunikacie opublikowanym 5 czerwca.

Przed 11-latką jeszcze wiele wymagających chwil związanych z leczeniem i późniejszym dochodzeniem do sił. W związku z tym jej bliscy zapowiedzieli, że na pewien czas ograniczą publikowanie informacji o stanie zdrowia dziewczynki.

- W związku z tym, od tej chwili nie będziemy publikować oficjalnych informacji dotyczących stanu zdrowia Mai. Bardzo dziękujemy za ogrom wsparcia, wiadomości, modlitw i dobrej energii, które każdego dnia do niej docierają. W imieniu rodziców oraz całego zespołu medycznego jesteśmy za to niezwykle wdzięczni – czytamy dalej.

Najważniejsze pozostaje teraz pomyślne przejście przez kolejne etapy terapii i powrót Mai do zdrowia. Rodzina dziewczynki nie kryje wdzięczności za wsparcie płynące z całej Polski i podkreśla, że każde dobre słowo, modlitwa czy wiadomość mają dla nich ogromne znaczenie.

ARTYŚCI PROWINCJONALNINOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ