Nowa trasa lotnicza z Wrocławia. To idealna propozycja na city break

Mieszkańcy Dolnego Śląska zyskali dogodny dostęp do francuskiej stolicy dzięki uruchomieniu bezpośrednich rejsów na lotnisko Paryż-Orly. W miniony czwartek wrocławski port lotniczy oficjalnie powitał nowego przewoźnika, czyli linie Transavia France. Ta nowość w letnim i zimowym harmonogramie lotów mocno poszerza możliwości podróżowania po Europie.

- Uruchomienie pierwszego rejsu do Paryża Orly to dla nas bardzo ważny moment i kolejny krok w rozwoju siatki połączeń. Cieszymy się, że pasażerowie z Dolnego Śląska mogą korzystać z bezpośredniego połączenia z jednym z najważniejszych miast Europy, a współpraca z Transavią otwiera przed nami kolejne możliwości rozwoju. Nasi pasażerowie otrzymują dziś kolejny bardzo atrakcyjny kierunek, który ma wszystko, żeby stać się bestsellerem lata 2026

- przekazał mediom Karol Przywara, pełniący funkcję prezesa zarządu Portu Lotniczego Wrocław. Podobne zadowolenie z otwarcia trasy wyrażają przedstawiciele francuskiego przewoźnika, który wchodzi w skład grupy Air France-KLM i obecnie realizuje loty do ponad stu trzydziestu miast na Starym Kontynencie.

- Nowa trasa odzwierciedla duże zainteresowanie tym kierunkiem, jakie obserwujemy wśród naszych klientów. Oferując bezpośrednie połączenie między tymi dwoma miastami, chcemy uczynić podróżowanie łatwiejszym i bardziej dostępnym dla naszych pasażerów - niezależnie od tego, czy podróżują w celach turystycznych, odwiedzają rodzinę i znajomych, czy też wyjeżdżają służbowo. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy świętować uruchomienie tego połączenia wraz z naszymi partnerami z Portu Lotniczego Wrocław i z niecierpliwością czekamy na sukces tej trasy

- powiedział Julien Mallard, zastępca dyrektora do spraw handlowych w linii Transavia France.

Harmonogram rejsów z Wrocławia do Paryża

Połączenia lotnicze do francuskiej metropolii zaplanowano w systemie dwudniowym, co gwarantuje pasażerom sporą swobodę w organizowaniu wyjazdów. Zgodnie z rozkładem samoloty będą realizować operacje lotnicze w każdy czwartek oraz w niedzielę. Taki układ dni znakomicie sprawdzi się zarówno w przypadku krótkich, weekendowych wypadów, jak i podczas planowania dłuższych urlopów. Trzeba przy tym również zaznaczyć, że port lotniczy Paryż-Orly charakteryzuje się doskonałym położeniem blisko centrum, co ułatwia sprawny i bezproblemowy transfer do kluczowych dzielnic miasta.

Największe atrakcje Paryża. Co warto zwiedzić?

Stolica Francji słynie z niezliczonych zabytków i niepowtarzalnego klimatu, który każdego roku przyciąga miliony turystów z całego globu. To właśnie tam znajdują się kultowe lokalizacje, doskonale znane z popkultury i podręczników do historii. Podczas pobytu w tym wyjątkowym mieście koniecznie należy odwiedzić następujące punkty:

Wieża Eiffela oraz Łuk Triumfalny - sztandarowe monumenty, stanowiące wizytówkę całej Francji.

Luwr - potężne muzeum sztuki, w którym zwiedzający mogą stanąć oko w oko z "Moną Lisą", antyczną "Wenus z Milo" czy też monumentalną "Nike z Samotraki".

Ogród Luksemburski - doskonałe miejsce na odpoczynek w otoczeniu kunsztownych rzeźb i efektownych fontann.

Katedra Notre-Dame oraz tajemnicze Katakumby Paryża - przestrzenie idealne dla miłośników historii i mrocznych legend.

Pola Elizejskie i słynny kabaret Moulin Rouge - miejsca emanujące luksusem i gwarnym życiem nocnym.

Jeżeli wycieczka obejmuje również najmłodszych, świetnym punktem programu będzie wizyta w podparyskim Disneylandzie. Ten legendarny park rozrywki gwarantuje doskonałą zabawę dla całych rodzin i stanowi magiczne dopełnienie urlopu we Francji.