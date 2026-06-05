To najzamożniejsza gmina w Polsce. Miejsce dobrobytu na mapie kraju!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-06-05 21:40

Gdy mowa o najwyższych zarobkach w Polsce, większość osób wskazałaby Warszawę lub inne duże miasta. Tymczasem lider znajduje się na Dolnym Śląsku. To gmina Jerzmanowa, gdzie mediana wynagrodzeń przekracza 10 tys. zł brutto miesięcznie. Za lokalnym sukcesem stoi przede wszystkim przemysł miedziowy i bliskość jednego z największych pracodawców w kraju.

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Autor: Paweł Kacperek/ Getty Images Dłoń trzymająca wachlarz banknotów polskich o nominałach 50, 100, 200 i 500 złotych, symbolizujących wypłatę i kwestię minimalnej pensji. W tle rozmyte inne banknoty na niebieskim tle. Artykuł na Super Biznes porusza walkę o wyższe wynagrodzenia i propozycję 5200 zł brutto.

Najzamożniejsza gmina w Polsce. To tutaj zarabia się najlepiej

Niewielka gmina Jerzmanowa w województwie dolnośląskim od lat znajduje się w ścisłej czołówce miejsc z najwyższymi wynagrodzeniami w Polsce. Najnowsze dane pokazują, że mieszkańcy tej liczącej nieco ponad 5 tys. osób gminy mogą liczyć na zarobki wyższe niż mieszkańcy wielu dużych miast, w tym Warszawy.

Pensje wyższe niż w stolicy

Według danych opartych na analizach Głównego Urzędu Statystycznego, mediana wynagrodzeń w Jerzmanowej wynosi ponad 10 tys. zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że połowa pracujących mieszkańców zarabia co najmniej taką kwotę. To wynik wyższy niż notowany w Warszawie, która zwykle kojarzona jest z najwyższymi zarobkami w kraju.

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Sekret sukcesu Jerzmanowej? Miedź i KGHM

Eksperci nie mają wątpliwości, że kluczową rolę odgrywa położenie Jerzmanowej w sercu Zagłębia Miedziowego. Wielu mieszkańców pracuje w kopalniach, hutach oraz zakładach związanych z działalnością KGHM Polska Miedź. Branża wydobywcza od lat należy do najlepiej opłacanych sektorów gospodarki, co bezpośrednio przekłada się na poziom wynagrodzeń w całym regionie.

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Nie tylko Jerzmanowa. Te gminy również są w czołówce

Wśród samorządów z najwyższymi zarobkami znajdują się także Lubin, Podkowa Leśna oraz kilka gmin położonych w sąsiedztwie największych aglomeracji. Mimo to właśnie Jerzmanowa od lat pozostaje symbolem lokalnego dobrobytu i miejscem, gdzie przeciętne wynagrodzenia należą do najwyższych w Polsce.

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PKiN
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