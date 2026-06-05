To najzamożniejsza gmina w Polsce. Miejsce dobrobytu na mapie kraju!

Najzamożniejsza gmina w Polsce. To tutaj zarabia się najlepiej

Niewielka gmina Jerzmanowa w województwie dolnośląskim od lat znajduje się w ścisłej czołówce miejsc z najwyższymi wynagrodzeniami w Polsce. Najnowsze dane pokazują, że mieszkańcy tej liczącej nieco ponad 5 tys. osób gminy mogą liczyć na zarobki wyższe niż mieszkańcy wielu dużych miast, w tym Warszawy.

Pensje wyższe niż w stolicy

Według danych opartych na analizach Głównego Urzędu Statystycznego, mediana wynagrodzeń w Jerzmanowej wynosi ponad 10 tys. zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że połowa pracujących mieszkańców zarabia co najmniej taką kwotę. To wynik wyższy niż notowany w Warszawie, która zwykle kojarzona jest z najwyższymi zarobkami w kraju.

Sekret sukcesu Jerzmanowej? Miedź i KGHM

Eksperci nie mają wątpliwości, że kluczową rolę odgrywa położenie Jerzmanowej w sercu Zagłębia Miedziowego. Wielu mieszkańców pracuje w kopalniach, hutach oraz zakładach związanych z działalnością KGHM Polska Miedź. Branża wydobywcza od lat należy do najlepiej opłacanych sektorów gospodarki, co bezpośrednio przekłada się na poziom wynagrodzeń w całym regionie.

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Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

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Nie tylko Jerzmanowa. Te gminy również są w czołówce

Wśród samorządów z najwyższymi zarobkami znajdują się także Lubin, Podkowa Leśna oraz kilka gmin położonych w sąsiedztwie największych aglomeracji. Mimo to właśnie Jerzmanowa od lat pozostaje symbolem lokalnego dobrobytu i miejscem, gdzie przeciętne wynagrodzenia należą do najwyższych w Polsce.

Tu zarabiają ponad 10 tys. zł. Te gminy należą do finansowej elity Polski [LISTA]

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