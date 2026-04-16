Zablokowali drogę i obrabowali konwój. Znamy szczegóły napadu na transport pieniędzy

napad miał miejsce 15 kwietnia we Wrocławiu

sprawcy upozorowali wypadek drogowy

skradziono ponad 251 tys. zł i 15 tys. funtów

w akcji brały udział co najmniej cztery osoby i dwa auta

nikt nie został ranny

policja i prokuratura prowadzą śledztwo

Z ustaleń śledczych wynika, że około godziny 12:20 pracownicy kantoru przewozili służbowym autem gotówkę ulicą Lwowską w kierunku ulicy Zaporoskiej. W pewnym momencie na ich pas ruchu zjechał samochód marki Skoda, doprowadzając do czołowego zderzenia.

Bezpośrednio po kolizji z pojazdu wybiegło dwóch mężczyzn. Napastnicy wybili boczne szyby auta konwojentów, a następnie zabrali plecak z pieniędzmi. Jak ustalono, znajdowało się w nim 251 181 złotych oraz 15 tysięcy funtów brytyjskich.

Chwilę później samochód pracowników kantoru został zablokowany od tyłu przez kolejny pojazd – markę Seat, w którym przebywały kolejne osoby. Tym autem wszyscy sprawcy odjechali z miejsca zdarzenia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna.

– Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie rozboju dokonanego w dniu 15 kwietnia 2026 r. na pracownikach kantoru wymiany walut przy ul. Pereca we Wrocławiu, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. – przekazał rzecznik prokuratury Damian Pownuk.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń i nie było konieczności udzielania pomocy medycznej poszkodowanym.

Policja prowadzi intensywne działania, aby ustalić tożsamość i zatrzymać sprawców. Ze względu na dobro śledztwa, śledczy nie ujawniają na razie dodatkowych szczegółów.