Atak na pracownika MZUK w Wałbrzychu

Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas minionego weekendu na terenie Wałbrzycha. W okolicach ulicy Miłosnej agresywny nastolatek zaatakował 40-latka zatrudnionego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych jako kontrolera biletów. Portal walbrzych24.com opublikował nagranie, na którym wyraźnie widać fizyczną konfrontację oraz słychać wulgaryzmy.

Przebieg ataku na kontrolera w Wałbrzychu. Nie był nawet pasażerem

Funkcjonariusze ustalili zaskakujący kontekst tej napaści. Okazuje się, że sprawca w ogóle nie podróżował autobusem, w którym 40-latek wykonywał swoje obowiązki służbowe. Nastolatek szedł chodnikiem i nagle postanowił włączyć się w trwającą wymianę zdań, co ostatecznie doprowadziło do wybuchu niespodziwanej agresji.

- Z relacji zgłaszającego wynikało, iż w autobusie komunikacji miejskiej kontrolował on bilety. Kiedy kierowca pojazdu zatrzymał autobus na przystanku na ul. Daszyńskiego, idący chodnikiem młody mężczyzna wtrącił się w dyskusję pomiędzy pokrzywdzonym, a pasażerami, a następnie zaatakował 40-latka. Na ulicy doszło do szamotaniny, podczas której nieletni zaczął pięściami bić mężczyznę. Zdarzenie nie trwało długo, a nastolatek ostatecznie chwilę później oddalił się z miejsca zdarzenia

Takie informacje przekazał komisarz Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Młody napastnik natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia, jednak kryminalni zidentyfikowali agresora i już następnego dnia zapukali do drzwi jednego z mieszkań w dzielnicy Biały Kamień, gdzie dokonali zatrzymania.

- Nieletni został zatrzymany i odpowie przed sądem rodzinnym. (...) W trakcie czynności procesowych 16-latek przyznał się do popełnienia czynu karalnego i złożył wyjaśnienia

- uzupełnił oficer prasowy wałbrzyskiej komendy.

Jakie konsekwencje poniesie 16-latek za pobicie kontrolera?

Śledczy zakwalifikowali ten incydent jako występek o charakterze chuligańskim. Materiały dowodowe zostały już przekazane do sądu rodzinnego i to właśnie ta instytucja podejmie decyzję o dalszych losach młodocianego agresora. Mundurowi stanowczo zaznaczają, że w takich sytuacjach sprawcy nie mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie.

- Wobec osoby popełniającej czyny karalne mogą być stosowane środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy - przekazuje policja.

O tym, czy nastolatek z Wałbrzycha zostanie ostatecznie skierowany do zakładu poprawczego, zdecyduje sędzia. Niewątpliwie jednak ten brutalny i niezrozumiały incydent na długo obciąży jego dotychczasową kartotekę.