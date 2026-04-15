Policyjna obława we Wrocławiu! Napadli na furgonetkę z gotówką, funkcjonariusze ścigają sprawców

We Wrocławiu doszło do napadu na furgonetkę przewożącą gotówkę, wywołując policyjną obławę.

Sprawcy celowo spowodowali kolizję z pojazdem konwojentów i ukradli pieniądze.

Napastnicy są nadal nieuchwytni, a policja prowadzi intensywne poszukiwania.

Trwa policyjna obława w celu schwytanie sprawców zdarzenia.

Napad na furgonetkę z gotówką we Wrocławiu. Trwa policyjna obława

Policyjna obława we Wrocławiu! To po napadzie na furgonetkę przewożącą gotówkę.

W środę, 14 kwietnia nieznani sprawcy napadli na transport pieniędzy z jednego z kantorów we Wrocławiu, w rejonie skrzyżowania ulic Lwowskiej i Pereca. Samochód napastników celowo staranował pojazd konwojentów. Sprawcy wciąż pozostają na wolności, a policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę.

- Sprawcy spowodowali celową kolizję z konwojentami. Z pojazdu skradziona została gotówka. Policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawców tego zdarzenia- mówi podkom. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji w rozmowie z Radiem Eska.

W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

