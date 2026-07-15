Aktualizacja, godz. 9:19

Na facebookowej grupie "Korespondenci MPK Wrocław" mieszkańcy informują o następnych miejscach, w których występują poważne utrudnienia.

Według relacji internautów szczególnie trudna sytuacja panuje na Kozanowie, gdzie - jak opisują mieszkańcy - autobusy jeszcze przejeżdżają, jednak tramwaje utknęły z powodu zalanych torowisk. Problemy zgłaszane są także w rejonie placu Wróblewskiego, gdzie tramwaje mają stać w obu kierunkach.

Kolejne doniesienia dotyczą ulicy Bardzkiej. Z relacji publikowanych w grupie wynika, że zalane zostało torowisko od strony Gaju, a tramwaje kursują tam wahadłowo na trasie Tarnogaj - Park Południowy. Użytkownicy informują również o utrudnieniach na skrzyżowaniu ulic Dubois i Pomorskiej, gdzie ruch komunikacji miejskiej jest zablokowany.

Aktualizacja, godz. 8:59

Sytuacja pogodowa we Wrocławiu wciąż pozostaje trudna. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego przypomina, że zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej intensywne opady mogą utrzymywać się przez cały dzień. W związku z tym mieszkańcy powinni przygotować się na dalsze utrudnienia w poruszaniu się po mieście i na bieżąco sprawdzać publikowane komunikaty.

- Zgodnie z prognozami IMGW dziś spadnie nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Intensywne opady deszczu powodują utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta. Prosimy o wybieranie alternatywnych tras, zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów

- apeluje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

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Ulewa we Wrocławiu. Ulice jak rzeki

Środowy poranek przyniósł we Wrocławiu gwałtowne załamanie pogody. Intensywne opady deszczu błyskawicznie zamieniły wiele ulic w rwące potoki, paraliżując ruch w mieście. Urząd miejski wydał oficjalny apel do mieszkańców, prosząc o maksymalną ostrożność na drogach.

- Intensywne opady deszczu powodują utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta. Ul. św. Jadwigi - brak przejazdu w obu kierunkach z powodu zalanego torowiska. Ul. Pułaskiego (pod wiaduktem kolejowym) - brak przejazdu z powodu zalanego torowiska. Ul. Reymonta - brak przejazdu z powodu zalanego wiaduktu kolejowego. Prosimy o wybieranie alternatywnych tras, zachowanie ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów

- przekazało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zmiany w MPK Wrocław po ulewie

Pod wodą znalazły się kluczowe węzły komunikacyjne, co doprowadziło do paraliżu w kursowaniu tramwajów i autobusów. Pasażerowie zmagają się z licznymi zmianami tras i skróconymi kursami. Przewoźnik na bieżąco informuje o bieżących utrudnieniach.

Jak podaje wrocławskie MPK, sytuacja wygląda następująco:

Z powodu zalanego wiaduktu na ul. Pułaskiego ruch jest tam całkowicie wstrzymany.

Składy linii 8, 9, 15, 18, 16, 21 i 22 dojeżdżają jedynie do Dworca Głównego, po czym zawracają na skrzyżowaniu Pułaskiego i Małachowskiego. Część tramwajów, która utknęła na południu miasta, jeździ wahadłowo na trasie Tarnogaj – Park Południowy – Tarnogaj.

Zalane torowisko na ul. Reymonta uniemożliwia przejazd.

Dla linii 1, 7, 14, 15 i 16 trasę skrócono do Dworca Nadodrze. Z kolei autobusy K kursują objazdem w obu kierunkach, mijając m.in. pl. Staszica, Dworzec Nadodrze, a następnie ul. Pomorską, Dubois, Popowicką, Milenijną i Osobowicką. Linie 142 także jadą objazdem przez pl. Staszica, Dworzec Nadodrze, Trzebnicką i Kleczkowską.

Zalane tory na ul. św. Jadwigi zablokowały przejazd.

Tramwaje o numerach 3, 5, 8, 11, 12, 13, 17 i 23 jeżdżą zmienioną trasą w obie strony przez ul. Sienkiewicza, most Pokoju, pl. Społeczny i pl. Dominikański.

Ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia

Synoptycy nie mają dobrych wieści. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował dla Wrocławia alert pierwszego stopnia, który będzie ważny aż do godzin wieczornych. Mieszkańcy muszą przygotować się na kolejne ulewy, a lokalnie nawet na opady gradu.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad

- komunikuje IMGW.

Alert przed ulewami i burzami obowiązuje we Wrocławiu w środę (15 lipca) od godziny 6:00 rano aż do 18:00.