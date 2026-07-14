Wakacyjna trasa ESKA Summer City trwa w najlepsze! Tym razem nasz pomarańczowy patrol odwiedził absolutnie wyjątkowe miejsce - Slot Art Festival w Lubiążu. W miniony czwartek poczuliśmy niesamowitą atmosferę tego wydarzenia, które na kilka dni zamienia opustoszały kompleks klasztorny w tętniące życiem miasteczko sztuki i relacji.

- Rzeczywiście festiwal inny niż wszystkie, a mowa o Slot Art Festival, dziękujemy że mogliśmy być częścią tego wydarzenia. Zobaczcie jak było!

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Jeśli zastanawiacie się, co sprawia, że ten festiwal jest tak unikalny, spieszymy z wyjaśnieniem. To prawdziwy eksperyment społeczny, gdzie na początku lipca tysiące osób zjeżdżają do Lubiąża, by wspólnie tworzyć "prototyp miasteczka". Impreza jest napędzana siłą ponad tysiąca osób, które organizują ponad 100 warsztatów - od tańca po budowę kajaków. Do tego dochodzi 10 scen muzycznych, kino, teatr i liczne dyskusje. Wszystko to dzieje się w niezwykłej scenerii barokowego pałacu. Jak podkreślają organizatorzy, to coś znacznie więcej niż zwykły festiwal.

- To również coś daleko więcej - pięć dni wyjętych spod ogólnych praw wyścigu, walki i pośpiechu; przestrzeń budowania relacji, dzielenia się pasją, marzenia o lepszym świecie - i uczenia się, jak go tworzyć

- informują organizatorzy.

ESKA Summer City - o co chodzi w naszej akcji?

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ESKA Summer City to nasza kultowa, coroczna akcja wakacyjna! Przez całe lato nasze pomarańczowe patrole Radia ESKA krążą po całej Polsce, odwiedzając najgorętsze miejscówki. Razem z Wami, naszymi słuchaczami, tworzymy niezapomniany klimat przy dźwiękach największych Hitów na Czasie. To doskonała okazja, żeby wziąć udział w konkursach, zdobyć nasze wyjątkowe gadżety i po prostu cieszyć się wakacjami na 100 procent!

ESKA Summer City - gdzie spotkamy się na Dolnym Śląsku?

Nasza letnia przygoda dopiero nabiera tempa! W najbliższych dniach naszą ekipę będzie można spotkać w kilku fantastycznych lokalizacjach na Dolnym Śląsku. Koniecznie zapiszcie te daty i wpadajcie się przywitać!

Harmonogram:

16.07 - Psia Karma

17.07 - Aquapark Wrocław

18.07 - Szklarska Poręba

19.07 - Panthers Wrocław, Festiwal Biegowy pod Chełmcem

Na każdym z przystanków czekają na Was konkursy z super nagrodami, nasze letnie gadżety i oczywiście najlepsza zabawa w rytmie Hitów na Czasie! Do zobaczenia.