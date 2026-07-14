Wakacyjna trasa ESKA Summer City 2026 w kolejnym mieście! Tym razem nasz charakterystyczny, pomarańczowy patrol zameldował się w Ząbkowicach Śląskich, by wspólnie z Wami świętować podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży. To był niezapomniany weekend!

Pierwszy dzień pełen atrakcji

Pierwszy dzień imprezy to była prawdziwa petarda! Na scenie pojawili się artyści, którzy rozgrzali publiczność do czerwoności, a nasza strefa pękała w szwach od chętnych do zabawy i zgarnięcia nagród.

- Na scenie między innymi Fukaj, Piotr "KęKę" Siara i PAKTOFONIKA official, a na naszej strefie masa atrakcji, konkursów i nagród

- relacjonowała z pierwszego dnia ekipa Eska Summer City.

Rekordowy drugi dzień w Ząbkowicach

Myśleliście, że w piątek było gorąco? Sobota okazała się jeszcze bardziej intensywna! Jak donosi nasza ekipa, w naszej strefie padł prawdziwy rekord. Zabawa wciągnęła Was na maksa, a nasze gadżety rozeszły się w mgnieniu oka!

- Dzisiaj zdecydowanie padł rekord ustrzelonych „dziesiątek” w czasomierzu.. więc wracamy obrani z wszystkich gadżetów, ale z dużymi uśmiechami na twarzach bo dzisiaj było Was jeszcze więcej niż wczoraj

- relacjonowała drugi dzień ekipa Eska Summer City.

ESKA Summer City - o co w tym chodzi?

Jeśli jeszcze nie wiecie, czym jest ESKA Summer City, spieszymy z wyjaśnieniem! To nasza kultowa, letnia akcja, która co roku rozgrzewa całą Polskę. Pomarańczowe patrole Radia ESKA pojawiają się w najlepszych miejscówkach, by razem ze słuchaczami tworzyć wyjątkowy klimat przy dźwiękach największych Hitów na Czasie. To doskonała szansa, żeby wziąć udział w naszych konkursach, zdobyć unikalne gadżety i po prostu cieszyć się wakacjami na całego!

ESKA Summer City - gdzie nas znajdziecie?

To nie koniec wakacyjnych emocji! Nasza trasa po Dolnym Śląsku dopiero się rozkręca. Koniecznie zapiszcie te daty i wpadajcie się przywitać!

Harmonogram:

16.07 - Psia Karma17.07 - Aquapark Wrocław18.07 - Szklarska Poręba19.07 - Panthers Wrocław, Festiwal Biegowy pod Chełmcem

Pamiętajcie, na każdym przystanku czekają na Was konkursy, unikalne gadżety i najlepsza muza. Do zobaczenia!