Potężna ulewa nad Wrocławiem. Zalane ulice i komunikacyjny paraliż

Gwałtowna nawałnica uderzyła we Wrocław po godzinie 15:00. W krótkim czasie intensywne opady deszczu połączone z gradobiciem spowodowały ogromne utrudnienia w funkcjonowaniu stolicy Dolnego Śląska, zalewając wiele ulic.

Paraliż komunikacyjny we Wrocławiu

Krótka, ale bardzo silna ulewa błyskawicznie zamieniła kluczowe ulice w rzeki. Kierowcy oraz pasażerowie MPK utknęli w zatorach. Z relacji mieszkańców wynika, że zupełnie nieprzejezdne okazały się między innymi ulice Słowiańska, Reymonta, Świętej Jadwigi i Trzebnicka.

Zmiany w kursowaniu MPK Wrocław

Szczegółowe zestawienie problemów komunikacyjnych zaprezentowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, informując o trasach zastępczych dla tramwajów.

- Gwałtowne, punktowe opady deszczu na północy Wrocławia i w Śródmieściu spowodowały lokalne utrudnienia w ruchu tramwajowym. Najważniejsze zmiany: Reymonta – woda pod wiaduktem. Tramwaje linii 1, 7, 14, 15, 16 i 24 skierowano na trasy zastępcze. Uruchomiono autobusy „za tramwaj”. Słowiańska – ulica zalana wodą. Tramwaje linii 1, 8, 16, 18 i 24 skierowano na trasy zastępcze. Szewska/Ossolineum - drzewo na sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 6 i 7 skierowano na trasy zastępcze. To typowa sytuacja przy letnich, gwałtownych opadach: deszcz spada bardzo intensywnie, ale punktowo. Dlatego lokalnie mogą pojawić się zalania i utrudnienia, mimo że prognozy wskazywały słabsze opady - przekazało biruro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Brak możliwości przejścia pod wiaduktami

Mieszkańcy Wrocławia wprost mówią o gigantycznych kłopotach z poruszaniem się po mieście. Jeden z wrocławian opowiedział o sytuacji na ulicy Trzebnickiej, gdzie pod zalanym wiaduktem zablokował się pojazd komunikacji miejskiej.

- Nie da się przejść pod wiaduktem na ul. Trzebnickiej, jest pełno wody, do tego autobus tam utknął

Dolnośląski Urząd Wojewódzki ostrzega przed burzami

Sytuacja pogodowa w regionie może ulec dalszemu pogorszeniu. Służby wojewody dolnośląskiego przypominają, że alerty meteorologiczne wciąż są aktywne i wzywają mieszkańców do zachowania ostrożności.

- Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami nadal obowiązują i pozostaną w mocy do godzin nocnych. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów pogodowych oraz dbanie o własne bezpieczeństwo