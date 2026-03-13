Wrocław królem internetu! Stolica Dolnego Śląska pokonała inne miasta w ważnej kategorii

Wrocław na podium. Stolica Dolnego Śląska w medialnej czołówce

Najnowsza analiza Instytutu Monitorowania Mediów za luty 2026 roku potwierdza silną pozycję Wrocławia na medialnej mapie Polski. W rankingu ogólnym miasto zajęło zaszczytne trzecie miejsce z wynikiem 1,42 mld punktów medialności. Podium uzupełniają Warszawa (5,09 mld punktów) oraz Kraków (2,19 mld punktów). Taka kolejność odzwierciedla ranking największych miast w Polsce pod względem liczby mieszkańców.

Liderem zestawienia pozostaje stolica, której medialność jest w dużej mierze napędzana przez obecność najważniejszych instytucji państwowych i ogólnokrajowych wydarzeń. Kraków z kolei, poza drugą pozycją w rankingu, mocno zaznaczył swoją obecność informacjami o inwestycjach komunikacyjnych.

Król social mediów jest jeden. Wrocław bezkonkurencyjny w internecie!

Choć w ogólnym zestawieniu Wrocław zajmuje trzecie miejsce, jest kategoria, w której Wrocław nie ma sobie równych. Jak czytamy w raporcie: "Mimo iż to stolica Polski pozostaje liderem medialności, najbardziej zaangażowaną społeczność wokół swojej marki w social mediach zbudował Wrocław".

To właśnie stolica Dolnego Śląska wykazała się najwyższą aktywnością na własnych profilach społecznościowych. Miasto opublikowało łącznie prawie 850 postów i materiałów wideo, co przełożyło się na najwyższe zaangażowanie internautów spośród wszystkich polskich miast. Wrocław zgromadził aż 381,1 tys. reakcji, komentarzy i udostępnień. Dla porównania, druga w tej kategorii Łódź miała ich 357,6 tys., a Warszawa "zaledwie" 205,3 tys.

Co najbardziej poruszyło mieszkańców? Okazuje się, że najpopularniejszym materiałem w całym kraju było wideo opublikowane na kanale Wroclaw.pl na TikToku. Dotyczyło ono rekordowo niskich temperatur i działań podjętych przez miasto w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom w kryzysie bezdomności.

Ekspert komentuje: siła mediów społecznościowych rośnie

Rosnące znaczenie komunikacji w internecie podkreśla Sebastian Bykowski, wiceprezes Instytutu Monitorowania Mediów. Jego zdaniem przemyślana strategia w social mediach przynosi wymierne korzyści.

- W IMM obserwujemy, że coraz większe znaczenie w budowaniu medialności miast, poza publikacjami w wysokozasięgowych mediach, zyskują własne kanały komunikacji. Aktywność w mediach społecznościowych pozwala samorządom nie tylko informować o działaniach, ale też bezpośrednio angażować mieszkańców i budować społeczność online. Przykład Wrocławia czy Łodzi pokazuje, że przemyślana i konsekwentna obecność w social mediach może przełożyć się na wysoki poziom widoczności w obszarze Interactive oraz budować pozytywne skojarzenia z regionem

- przekazuje wiceprezes IMM.

Ile "warte" są wiadomości o Wrocławiu?

Eksperci IMM oszacowali również wartość finansową ekspozycji medialnej miast. W przypadku Wrocławia, treści pojawiające się w mediach w lutym osiągnęły imponującą wartość 740 milionów złotych. Miasto wyprzedził jedynie Kraków (1,08 mld zł) oraz Warszawa (2,57 mld zł).

Jak podkreślają analitycy, dziś komunikacja to znacznie więcej niż tylko informowanie.

- Badanie medialności marki nie ogranicza się więc do sprawdzania liczby czy zasięgu publikacji. Powinno stanowić rodzaj radaru społecznego, który wskazuje, jakie tematy aktualnie poruszają mieszkańców. Z perspektywy zarządzania miastem ma to coraz większe znaczenie, bo komunikacja przestaje być jedynie informowaniem, a staje się sposobem rozumienia społecznych nastrojów, oczekiwań i reakcji w czasie rzeczywistym

- informuje Instytutu Monitorowania Mediów.