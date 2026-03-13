Śmierć Magdaleny Majtyki. Krzysztof Rutkowski nie ma wątpliwości. "Moja ocena jest jednoznaczna"

Zaginięcie Magdaleny Majtyki i mroczny finał poszukiwań

Odejście Magdaleny Majtyki jest jedną z najbardziej przygnębiających informacji ostatnich tygodni. Zmarła artystka zarażała wszystkich ogromną dawką energii na planach zdjęciowych w roli kaskaderki, a w życiu prywatnym spełniała się jako kochająca matka. Kobieta zaginęła w pierwszych dniach marca, a finał prowadzonych poszukiwań okazał się tragiczny. Ciało aktorki odkryto 6 marca na terenie kompleksu leśnego w Biskupicach Oławskich, w niedalekiej odległości od porzuconego samochodu. Swoje spostrzeżenia w rozmowie z naszą redakcją przedstawił Krzysztof Rutkowski.

Zaginięcie Magdaleny Majtyki i początkowe działania policji

Cały koszmar zapoczątkowały wydarzenia z 4 marca 2026 roku, kiedy to Magdalena Majtyka opuściła swoje miejsce zamieszkania na wrocławskim osiedlu Wojszyce. Ostatnie logowanie jej telefonu zarejestrowano tego samego dnia wieczorem w okolicach ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu. Nazajutrz służby natrafiły na mocno uszkodzonego Opla Corsę należącego do artystki. Zamknięty i pusty w środku pojazd nosił ślady uderzenia w drzewo. Zwłoki zaginionej odnaleziono zaledwie dobę później w odległości około 200 metrów od rozbitego wraku.

Funkcjonariusze policji tłumaczą powody swoich początkowych decyzji. Kiedy 5 marca o poranku po raz pierwszy natrafiono na uszkodzony pojazd, mundurowi nie dysponowali jeszcze oficjalnym zgłoszeniem o zaginięciu aktorki. Z tego powodu auto poddano wyłącznie weryfikacji pod kątem ewentualnej kradzieży. W komunikacie przekazano następujące stanowisko:

"Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała informacje, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu"

Taki komunikat wystosowali przedstawiciele policji, wyjaśniając chronologię wydarzeń.

Wstępne wyniki sekcji zwłok Magdaleny Majtyki

Śledczy Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej prowadzą szeroko zakrojone działania w celu dokładnego zrekonstruowania przebiegu zdarzeń po uderzeniu samochodu w drzewo. Prokurator Damian Pownuk poinformował dziennikarzy o pierwszych, wstępnych ustaleniach wynikających z przeprowadzonej sekcji zwłok. Wiadomo, co na pewno nie doprowadziło do śmierci kobiety.

Medycy sądowi całkowicie wykluczyli hipotezę, jakoby przyczyną zgonu Magdaleny Majtyki były poważne obrażenia mechaniczne. Aktualnie prowadzący śledztwo najbardziej przychylają się do wersji mówiącej o nieszczęśliwym wypadku. Na w pełni wiążące konkluzje trzeba będzie jednak poczekać. Śledczy muszą przygotować szczegółowe analizy toksykologiczne i histopatologiczne, a uzyskanie ostatecznych wyników może zająć nawet do dwóch miesięcy.

Krzysztof Rutkowski ocenia dowody w sprawie śmierci aktorki

Szef najbardziej znanego biura detektywistycznego w Polsce od samego początku bacznie monitorował rozwój sytuacji wokół zaginięcia oraz śmierci artystki. Mimo wielu narastających w przestrzeni publicznej teorii spiskowych, Rutkowski chłodzi nastroje i opiera się na twardych ustaleniach śledczych. W rozmowie z dziennikarzami znany detektyw podkreślił stanowczo, że wedle jego informacji w tragedii nie uczestniczyły osoby trzecie.

"Z informacji, które do mnie dotarły jednoznacznie wynika, że nie była to śmierć spowodowana udziałem osób trzecich"

Takimi przemyśleniami podzielił się z nami Krzysztof Rutkowski. Znany śledczy postanowił odnieść się także do efektywności działań wrocławskich policjantów. Służby te spotkały się z falą krytycznych komentarzy ze strony części internautów, którzy wytykali im zbyt powolny czas reakcji na zgłoszenie. Rutkowski zdecydował się stanąć w zdecydowanej obronie funkcjonariuszy.

"Według mojej oceny policjanci jak i prokuratura wykonali wszystkie czynności absolutnie prawidłowo w czasie tożsamym"

Takiego zdania w kwestii policyjnych procedur jest właściciel popularnego biura detektywistycznego.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu

Najbliższa rodzina, grono przyjaciół oraz liczni fani szykują się do niezwykle trudnego pożegnania uwielbianej artystki. Pogrążony w głębokim smutku mąż Magdaleny opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych kluczowe informacje dotyczące zbliżających się uroczystości żałobnych.

Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłej Magdaleny Majtyki zaplanowano na najbliższy wtorek, 17 marca. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się punktualnie o godzinie 12:00 w kaplicy zlokalizowanej na terenie Cmentarza Komunalnego Grabiszyn w stolicy Dolnego Śląska.