Dolny Śląsk to kraina zamków i pałaców, ale jedna z jego najjaśniejszych gwiazd przez ostatnie miesiące pozostawała w cieniu. Zamek Książęcy w Oleśnicy, bo o nim mowa, po rocznej przerwie w końcu otworzył swoje podwoje. Od 1 marca turyści mogą ponownie przekraczać progi tej wyjątkowej rezydencji, która przeszła szereg ważnych modernizacji.

Władze zamku nie kryją radości.

- Bramy Zamku Książęcego w Oleśnicy ponownie otworzyły się dla mieszkańców i turystów. To był dzień pełen radości, spotkań i wspólnego świętowania. Dzięki wsparciu finansowemu Komendy Głównej OHP i Komendanta Głównego OHP, Jerzego Budzyna, przez prawie rok zrealizowaliśmy inwestycje, które zapewnią zwiedzającym bezpieczeństwo podczas odwiedzin w zamkowych murach

- napisano w komunikacie.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Co się zmieniło?

Przerwa w funkcjonowaniu nie była czasem przestoju, lecz intensywnych prac. Władze obiektu postawiły na komfort i ochronę zabytku.

"Minione miesiące były czasem intensywnych prac modernizacyjnych i zabezpieczających. Zrealizowaliśmy szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno zabytkowego obiektu, jak i wszystkich odwiedzających. Zakończono remont dachu w segmencie D i D2, zamontowano instalację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej na trasie zwiedzania - dzięki czemu nowoczesny system obejmuje już cały Zamek. Naprawiono i uruchomiono pompy zwiększające ciśnienie wody w hydrantach. Na terenie Zamku zainstalowano również defibrylator AED"

- informuje strona internetowa zamku.

Nowość na trasie: Poznaj losy księżnej Cecylii

Powrót do zwiedzania to nie tylko te same, znane kąty. Dla odwiedzających przygotowano niespodziankę - nową ekspozycję, która rzuca światło na historię ostatniej lokatorki tych murów o błękitnej krwi.

Podczas uroczystości otwarta została nowa wystawa poświęcona ostatniej księżnej oleśnickiej, Cecylii Hohenzollern, która będzie dodatkową atrakcją na trasie zwiedzania zamku. Wierzymy, że zamek ponownie stanie się sercem miasta, miejscem spotkań, inspiracji i wspólnego spędzania czasu

- zapraszają władze zabytkowego obiektu.

Zamek w Oleśnicy to miejsce o niezwykle bogatej przeszłości. Do 1492 roku stanowił siedzibę książąt oleśnickich, by później przeobrazić się w imponującą rezydencję pałacową. Jego znaczenie polityczne i prestiż rosły z każdym stuleciem.

„W 1885 roku zamek oleśnicki staje się siedzibą każdego następcy tronu Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Prus – wzrosła jego ranga.”

- czytamy na stronie olesnica.pl.

Od 1926 roku obiekt przeszedł w ręce rodziny von Hohenzollern. Po burzliwym okresie II wojny światowej, w latach 1945-1946, budynek służył jako punkt Czerwonego Krzyża, w którym przebywali jeńcy wojenni z Włoch i Francji. W późniejszych latach mieściły się tu szkoły techniczne oraz ośrodki harcerskie.

Co można zwiedzić w Oleśnicy?

Dziś zamek to turystyczna perełka, która oferuje znacznie więcej niż tylko mury. Odwiedzający mogą podziwiać:

Wyniosłą wieżę zamkową z panoramą okolicy,

Reprezentacyjny hol główny i Salę Rycerską,

Prywatne przestrzenie, takie jak dawny gabinet Wilhelma czy sala Zofii Maklemburskiej,

Urokliwe krużganki i bogato zdobione komnaty.

Obiekt jest popularnym miejscem konferencji biznesowych oraz wymarzonym tłem dla młodych par, które chętnie organizują tu królewskie sesje zdjęciowe.