Zgarnęła nowiutkie auto na weekend! Tak Lubin świętował Dzień Kobiet. A wystawa "Kolorowe Samochody" trwa dalej!

2026-03-12 11:24 Materiał sponsorowany

To była najbardziej odjechana sobota w mieście! Setki upominków, darmowe metamorfozy i uśmiechy, których nie da się podrobić – tak Cuprum Arena rozpieściła panie z okazji Dnia Kobiet. Główna nagroda zwalała z nóg, a kluczyki do zatankowanego pod korek auta znalazły swoją właścicielkę. Myślisz, że najlepsza impreza w mieście już Cię ominęła? Nic z tego! Zjawiskowa wystawa "Kolorowe Samochody" wciąż czeka na pasażach. Macie czas tylko do 14 marca!

W minioną sobotę (7 marca) Cuprum Arena zamieniła się w prawdziwe centrum rozrywki, piękna i motoryzacji. Pomiędzy godziną 14:00 a 19:00 galeria po prostu tętniła życiem!

Zgarnęła nowiutkie auto na weekend! Tak Lubin świętował Dzień Kobiet. A wystawa Kolorowe Samochody trwa dalej!

i

Autor: nadesłane/ Materiały prasowe

Największe emocje wzbudził wielki finał, w którym jedna ze szczęśliwych uczestniczek zgarnęła kluczyki do soczyście żółtego, najnowszego Renault Clio. Otrzymała auto na cały weekend, z pełnym bakiem – gotowe na epicką wycieczkę. Zobaczcie tylko naszą galerię zdjęć, radość była niesamowita! O strefę relaksu zadbali z kolei eksperci z Sephora i Douglas, serwując paniom darmowe, profesjonalne makijaże i porady beauty.

Zgarnęła nowiutkie auto na weekend! Tak Lubin świętował Dzień Kobiet. A wystawa Kolorowe Samochody trwa dalej!

i

Autor: nadesłane/ Materiały prasowe

Kluczyki rozdane, ale "Kolorowe Samochody" wciąż tu są! Sobotnie emocje sięgnęły zenitu, ale to nie koniec atrakcji w Cuprum Arena. Wyjątkowa ekspozycja "Kolorowe Samochody" trwa w najlepsze!

Aż do końca tego tygodnia (14 marca) macie niepowtarzalną okazję, by podczas wiosennych zakupów z bliska obejrzeć najgorętsze nowości motoryzacyjne sezonu. To idealny moment, żeby na spokojnie wsiąść do wymarzonego auta, poczuć zapach nowości w salonie, sprawdzić świetne oferty od lokalnych dealerów i zrobić sobie pamiątkowe fotki z najpiękniejszymi brykami w mieście.

Zgarnęła nowiutkie auto na weekend! Tak Lubin świętował Dzień Kobiet. A wystawa Kolorowe Samochody trwa dalej!

i

Autor: nadesłane/ Materiały prasowe

Artykuł sponsorowany