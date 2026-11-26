Seria kradzieży w powiecie oleśnickim. Podejrzana to 53-letnia pomoc domowa

W różnych domach na terenie powiatu oleśnickiego przez kilka lat dochodziło do niewyjaśnionych kradzieży. Poszczególne przypadki z pozoru niczym się nie łączyły, jednak śledczych na właściwy trop naprowadził jeden wspólny element. Okazało się, że we wszystkich okradzionych miejscach usługi sprzątające świadczyła ta sama 53-letnia kobieta, która pobierała za swoją pracę wynagrodzenie.

„Wykorzystując zaufanie swoich pracodawców, miała przez lata zabierać z ich domów wartościowe przedmioty oraz gotówkę”

- przekazuje aspirant Karolina Walczak z policji w Oleśnicy.

Co ginęło z domów? Straty sięgają kilkuset tysięcy złotych

Zatrudniona do sprzątania kobieta miała swobodny dostęp do niemal każdego zakamarka i doskonale orientowała się, gdzie właściciele przechowują wartościowe rzeczy. Z domów znikała długa lista różnorodnych przedmiotów, a łupem padały:

gotówka w walucie polskiej oraz zagranicznej,

biżuteria,

wartościowe monety kolekcjonerskie,

markowe ubrania,

elementy dekoracji oraz wyposażenia wnętrz.

„53-latka poza wynagrodzeniem otrzymywanym za swoją pracę, miała sama decydować o wysokości dodatkowej „zapłaty””

- informuje policjantka.

Pokrzywdzeni mieszkańcy stracili nie tylko zaufanie, ale ponieśli również straty finansowe sięgające łącznie nawet kilkuset tysięcy złotych.

Kryminalni z Oleśnicy powiązali sprawy kradzieży

Zagadkę znikającego mienia rozwiązali oleśniccy funkcjonariusze pionu kryminalnego. Policjanci przeanalizowali zgłoszenia dotyczące kradzieży w powiecie, dostrzegli powtarzający się schemat działania i połączyli ze sobą kilka pozornie niezależnych spraw.

Rzeczniczka policji zaznacza, że „dokładna analiza zgromadzonego materiału dowodowego oraz konsekwentna praca oleśnickich kryminalnych pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie kobiety podejrzanej o dokonanie tych przestępstw”.

Areszt dla 53-latki. Za kradzieże grozi jej do 10 lat więzienia

Zatrzymana 53-latka usłyszała już trzy zarzuty kradzieży, z czego jeden dotyczy mienia o znacznej wartości. Sąd zdecydował o umieszczeniu podejrzanej w tymczasowym areszcie na najbliższe trzy miesiące.

Śledczy nadal pracują nad sprawą i ustalają majątek należący do 53-latki, aby zabezpieczyć go na poczet przyszłego naprawienia szkód wyrządzonych pokrzywdzonym. Za zarzucane przestępstwa kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.