Włoskie miasteczko na Dolnym Śląsku wciąż podnosi się z ruin. Te zdjęcia poruszają!

Kłodzko, często określane mianem perły Dolnego Śląska, zachwyca swoją architekturą i europejskim klimatem, gdzie historia trzech narodów splata się w wyjątkową całość. Jednak niemal dwa lata po katastrofalnej powodzi z września 2024 roku, to "włoskie miasteczko" wciąż leczy rany. Wielka woda zniszczyła wtedy domy, drogi, mosty i zalała centrum, w tym zabytkowy kościół franciszkanów. Dziś, w lipcu 2026 roku, dziennikarze "Architekruy-murator" sprawdzili, jak wygląda sytuacja w jednym z najbardziej poszkodowanych miast.

Kłodzko 2026. Blizny po wielkiej wodzie wciąż widoczne

Choć turystów nie brakuje, w wielu miejscach nadal można zobaczyć skutki katastrofy. Niektóre fragmenty Kłodzka wyglądają tak, jakby powódź wydarzyła się zaledwie kilka tygodni temu. Problem pustych lokali po zamkniętych sklepach i restauracjach był widoczny jeszcze rok po tragedii. Jak w maju 2025 roku informowaliśmy na portalu Radia ESKA, wielu przedsiębiorców stanęło przed trudną decyzją.

- Po powodzi, która we wrześniu ubiegłego roku zniszczyła część Kotliny Kłodzkiej wielu właścicieli nie zdecydowało się na ponowne otwarcie

- informowaliśmy w maju 2025 roku.

Gigantyczne pieniądze na odbudowę

Mimo wciąż widocznych zniszczeń, proces odbudowy Kłodzka trwa w najlepsze. Skala pomocy finansowej jest rekordowa, co podkreśla Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Środki przeznaczane są na przywrócenie infrastruktury zniszczonej przez żywioł.

- Tylko w przypadku Kłodzka to już ponad 140 mln zł rządowego wsparcia przekazanego na odbudowę miasta. Trwają kolejne inwestycje, które przywracają mieszkańcom infrastrukturę zniszczoną przez żywioł

- informuje DUW.

Pieniądze te widać w kolejnych inwestycjach, takich jak odbudowa hali OSiR, modernizacja kortów tenisowych czy budowa boiska. Wzrost wydatków majątkowych miasta ze 36,8 mln zł w 2023 r. do 116,5 mln zł w 2026 r. pokazuje ogrom zaangażowanych środków.

"Krok po kroku odbudowujemy Kłodzko"

Burmistrz Michał Piszko podkreśla, że dzięki środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowane są kolejne zadania. Jak zaznaczył, chodzi o „trzy ważne inwestycje o łącznej wartości 18 mln zł”, w tym budowę nowego boiska i odbudowę kortów tenisowych.

Samorządowiec przypomina również, że „łącznie do Kłodzka trafiło już ponad 120 mln zł wsparcia na usuwanie skutków powodzi i realizację niezbędnych inwestycji”.

Zaledwie kilka dni temu, 1 lipca, ogłosił podpisanie umowy na remont ulic Daszyńskiego i Grottgera. Inwestycja obejmie nie tylko nową nawierzchnię, ale także ławki, zieleń i nowy zegar miejski.

Perła Dolnego Śląska

Tym, co od lat przyciąga turystów do Kłodzka, jest jego unikalny, niemal śródziemnomorski klimat. Nad miastem góruje majestatyczna Twierdza Kłodzko - militarna perła Europy. Widok z jej murów na czerwone dachy kamienic i otaczające góry przywodzi na myśl toskańskie miasteczka. Jednak prawdziwą magię tworzy Nysa Kłodzka, której kanał przepływający przez centrum sprawia, że miasto zyskało przydomek "małej Wenecji". Kamienice wyglądają, jakby wyrastały wprost z wody, a atrakcją jest możliwość rejsu gondolą po kanale Młynówka, tuż pod gotyckim Mostem św. Jana.

Tak wyglądało Kłodzko i Lądek-Zdrój 7 miesięcy po powodzi