Włoskie miasteczko na Dolnym Śląsku wciąż podnosi się z ruin. Te zdjęcia poruszają!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-09 12:00

Prawie dwa lata temu, we wrześniu 2024 roku, Kłodzko nawiedziła niszczycielska powódź. Wielka woda wdarła się do serca "małej Wenecji", pozostawiając po sobie ogromne zniszczenia. Jak dziś wygląda to urokliwe miasto? Chociaż odbudowa pochłonęła już setki milionów złotych, w wielu miejscach widok wciąż jest poruszający.

Kłodzko, często określane mianem perły Dolnego Śląska, zachwyca swoją architekturą i europejskim klimatem, gdzie historia trzech narodów splata się w wyjątkową całość. Jednak niemal dwa lata po katastrofalnej powodzi z września 2024 roku, to "włoskie miasteczko" wciąż leczy rany. Wielka woda zniszczyła wtedy domy, drogi, mosty i zalała centrum, w tym zabytkowy kościół franciszkanów. Dziś, w lipcu 2026 roku, dziennikarze "Architekruy-murator" sprawdzili, jak wygląda sytuacja w jednym z najbardziej poszkodowanych miast.

Kłodzko 2026. Blizny po wielkiej wodzie wciąż widoczne

Choć turystów nie brakuje, w wielu miejscach nadal można zobaczyć skutki katastrofy. Niektóre fragmenty Kłodzka wyglądają tak, jakby powódź wydarzyła się zaledwie kilka tygodni temu. Problem pustych lokali po zamkniętych sklepach i restauracjach był widoczny jeszcze rok po tragedii. Jak w maju 2025 roku informowaliśmy na portalu Radia ESKA, wielu przedsiębiorców stanęło przed trudną decyzją.

- Po powodzi, która we wrześniu ubiegłego roku zniszczyła część Kotliny Kłodzkiej wielu właścicieli nie zdecydowało się na ponowne otwarcie

- informowaliśmy w maju 2025 roku. 

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Gigantyczne pieniądze na odbudowę

Mimo wciąż widocznych zniszczeń, proces odbudowy Kłodzka trwa w najlepsze. Skala pomocy finansowej jest rekordowa, co podkreśla Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Środki przeznaczane są na przywrócenie infrastruktury zniszczonej przez żywioł.

- Tylko w przypadku Kłodzka to już ponad 140 mln zł rządowego wsparcia przekazanego na odbudowę miasta. Trwają kolejne inwestycje, które przywracają mieszkańcom infrastrukturę zniszczoną przez żywioł

- informuje DUW. 

Pieniądze te widać w kolejnych inwestycjach, takich jak odbudowa hali OSiR, modernizacja kortów tenisowych czy budowa boiska. Wzrost wydatków majątkowych miasta ze 36,8 mln zł w 2023 r. do 116,5 mln zł w 2026 r. pokazuje ogrom zaangażowanych środków.

"Krok po kroku odbudowujemy Kłodzko"

Burmistrz Michał Piszko podkreśla, że dzięki środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowane są kolejne zadania. Jak zaznaczył, chodzi o „trzy ważne inwestycje o łącznej wartości 18 mln zł”, w tym budowę nowego boiska i odbudowę kortów tenisowych.

Samorządowiec przypomina również, że „łącznie do Kłodzka trafiło już ponad 120 mln zł wsparcia na usuwanie skutków powodzi i realizację niezbędnych inwestycji”.

Zaledwie kilka dni temu, 1 lipca, ogłosił podpisanie umowy na remont ulic Daszyńskiego i Grottgera. Inwestycja obejmie nie tylko nową nawierzchnię, ale także ławki, zieleń i nowy zegar miejski.

Perła Dolnego Śląska

Tym, co od lat przyciąga turystów do Kłodzka, jest jego unikalny, niemal śródziemnomorski klimat. Nad miastem góruje majestatyczna Twierdza Kłodzko - militarna perła Europy. Widok z jej murów na czerwone dachy kamienic i otaczające góry przywodzi na myśl toskańskie miasteczka. Jednak prawdziwą magię tworzy Nysa Kłodzka, której kanał przepływający przez centrum sprawia, że miasto zyskało przydomek "małej Wenecji". Kamienice wyglądają, jakby wyrastały wprost z wody, a atrakcją jest możliwość rejsu gondolą po kanale Młynówka, tuż pod gotyckim Mostem św. Jana. 

Tak wyglądało Kłodzko i Lądek-Zdrój 7 miesięcy po powodzi

Byliśmy w Kłodzku i Lądku-Zdroju. Tak wyglądają dziś miasta 7 miesięcy po powodzi
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