27 kwietnia życie starszej posterunkowej Katarzyny Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy drastycznie się zmieniło. W tym dniu funkcjonariuszka przeszła udar, a jej stan zdrowia był określany jako bardzo ciężki. Rozpoczęła się dramatyczna walka o przetrwanie, w której rodzinie i współpracownikom towarzyszyły obawy, ale i głęboka nadzieja. Dziś, po upływie wielu tygodni, można mówić o niezwykłym przełomie. Katarzyna Job żyje i od ponad miesiąca przebywa w centrum rehabilitacyjnym, gdzie systematycznie pracuje nad powrotem do dawnej formy.

Bohaterstwo 9-letniego syna policjantki

W tych dramatycznych wydarzeniach kluczową rolę odegrał 9-letni Filip, syn policjantki. Chłopiec na co dzień wychowywany jest tylko przez mamę. To jego opanowanie i szybka reakcja przyczyniły się do ocalenia jej życia.

- Kiedy jego mama doznała udaru, nie spanikował. Wezwał pomoc. Dziewięcioletni chłopiec uratował swojej mamie życie

- przekazała kom. Jagoda Ekiert z policji w Legnicy.

Wyjątkową postawę Filipa opisały również siostry funkcjonariuszki na stronie zbiórki internetowej:

"Dziewięcioletni chłopiec wykazał się odwagą, której nie potrafi sobie wyobrazić wielu dorosłych"

Katarzyna Job od trzech lat pracuje w wydziale patrolowo-interwencyjnym. Jej współpracownicy z komendy podkreślają, że jest kobietą o ogromnym sercu.

- czytamy w ich wpisach.

Policjantka z dumą reprezentowała swoją formację, stając się pierwszą kobietą w poczcie sztandarowym legnickiej policji.

- Spełniła swoje wielkie marzenie i została policjantką. Kochała tę pracę całym sercem. Pokazywała wszystkim, że mundur może mieć w sobie ogrom dobra, empatii i człowieczeństwa

- akcentują jej bliscy.

"Kilometry dla Kasi" - rowerowa akcja mundurowych

Teraz Katarzynę czeka długa i wymagająca sporych nakładów finansowych rehabilitacja. Jej znajomi z pracy postanowili, że nie zostawią jej samej w tej trudnej drodze. Funkcjonariusze z Legnicy we współpracy z pracownikami Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jednoczą siły, by wesprzeć proces jej leczenia.

- Każdy, kto ją zna, mówi o niej dokładnie tak samo: dobra, serdeczna, zawsze uśmiechnięta i gotowa pomagać innym bez chwili zawahania

- Już 13 lipca funkcjonariusze z Legnicy wyruszą w trasę rowerową ze Świnoujścia na Hel, nagłaśniając zbiórkę prowadzoną pod hasłem „Kilometry dla Kasi”

- poinformowała kom. Jagoda Ekiert.

Głównym założeniem inicjatywy jest zgromadzenie potrzebnych pieniędzy, ale też udowodnienie, że w chwilach próby liczy się współdziałanie i koleżeńska pomoc.

Służby mundurowe łączą się w wyzwaniu

Pomysłodawcami akcji są insp. Anna Farmas-Czerwińska, szefowa Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, oraz dr inż. Piotr Nadybski, Prorektor ds. Rozwoju z Collegium Witelona. Do internetowego wyzwania wskazano już kolejne instytucje: Komendę Powiatową Policji w Jaworze, Placówkę Straży Granicznej w Legnicy i wrocławską Politechnikę (Filię w Legnicy).

Do wsparcia przyłączyli się już pracownicy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy wystosowali specjalny komunikat:

"Razem możemy zdziałać naprawdę wiele. Są chwile, w których mundur oznacza coś więcej niż służbę - oznacza solidarność, wsparcie i gotowość do niesienia pomocy. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Legnicy dołączają do akcji #KilometryDlaKasi, okazując wsparcie dla Katarzyny Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, która po rozległym udarze każdego dnia walczy o powrót do zdrowia i do swojego ukochanego syna."

Strażnicy graniczni wyznaczyli do udziału następne jednostki.

Zasady pomocy w ramach challenge'u

Reguły wyzwania są nieskomplikowane. Każdy może wesprzeć zbiórkę, dokonując wpłaty na portalu zrzutka.pl, wykonując zdjęcie z plakatem promocyjnym, zamieszczając je w internecie i rzucając wyzwanie kolejnym osobom lub firmom. Jakiekolwiek wpłaty, udostępnienia i pokonane na rowerze kilometry stanowią ogromne wsparcie dla Katarzyny Job w jej dążeniu do odzyskania pełni sił i powrotu do normalnego funkcjonowania.

Zbiórka jest dostępna TUTAJ: https://zrzutka.pl/s/auizsj