Wakacje w górach zamiast nad morzem? Karpacz to jeden z hitów tego lata

Turystyczne trendy wyraźnie się zmieniają. Coraz większą popularnością cieszą się górskie miejscowości, a Karpacz jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków na letni wypoczynek. Turyści doceniają nie tylko mniejszy tłok niż w nadmorskich kurortach, ale także rozbudowaną bazę noclegową, atrakcyjne ceny oraz szeroki wybór atrakcji dla całych rodzin. Atutem są również przyjemniejsze temperatury, które sprzyjają pieszym wycieczkom i aktywnemu spędzaniu czasu.

Karpacz, położony u podnóża Śnieżki (1603 m n.p.m.), oferuje wszystko, czego potrzeba do udanych wakacji. Różnorodna baza noclegowa, liczne szlaki turystyczne, bogata oferta gastronomiczna i wiele atrakcji sprawiają, że każdy – niezależnie od wieku – znajdzie tu coś dla siebie.

Planując wyjazd w góry, warto zwrócić uwagę na lokalizację noclegu. Bliskość szlaków, restauracji i najważniejszych atrakcji pozwala maksymalnie wykorzystać czas na wypoczynek. Taką możliwość zapewnia kompleks Winterpol Karpacz Biały Jar, który łączy komfortowe noclegi, całoroczną kolej linową oraz restaurację w jednej lokalizacji.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Całoroczna kolej linowa

Na miejscu w Białym Jarze znajduje się nowoczesna, całoroczna, 6 osobowa kolej linowa. Łączy ona centralną część Karpacza z ulicą Olimpijską gdzie swój bieg rozpoczyna większość szlaków turystycznych w tym te którymi dostaniemy się na królową Karkonoszy - szczyt Śnieżka (1603,30 m n.p.m.)

Kolej linowa w Białym Jarze w okresie wakacyjnym jest czynna codziennie od 08:30 do 18:00.

Bilety turystyczne można zakupić na miejscu w kasie bądź automacie przy dolnej i górnej stacji kolei linowej oraz wcześniej w sklepie online.

Kolej linowa prowadzi do ulicy Olimpijskiej gdzie znajduje się Dziki Wodospad na rzece Łomnica, skocznia Orlinek, punkt anomalii grawitacyjnej. Tu swój bieg rozpoczyna również większość szlaków turystycznych wśród których znajdziemy:

Szlak Czarny (Śląska Droga)

Szlak Czerwony (Główny Szlak Sudecki)

Szlak Żółty (do kotła Białego Jaru)

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Wyjątkowa Restauracja

Restauracja Dziki Wodospad to obowiązkowy i nowy punkt na kulinarnej mapie Karkonoszy. Miejsce to łączy idealnie łączy górski klimat z nowoczesnym podejściem do gotowania. Wyjątkowa karta dań bazująca na dawnych recepturach z rejonu Karkonoszy, wykorzystanie lokalnych produktów wraz z nowoczesnym podejściem do gotowania sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Restauracja zlokalizowana jest przy ul. Olimpijskiej 12, tuż obok górnej stacji Winterpol Biały Jar oraz Dzikiego Wodospadu na rzece Łomnica, któremu to zawdzięcza swoją nazwę. To doskonały punkt startowy na wycieczkę pieszą na Śnieżkę oraz idealne miejsce na regeneracyjny posiłek po powrocie z gór.

Autor: Marcin Kazimieruk/ Materiały prasowe

Architektura obiektu zachwyca dużymi przeszkleniami, które wpuszczają do wnętrza mnóstwo światła. Obiekt wykończono naturalnym drewnem i kamieniem co tworzy przytulną, ale elegancką atmosferę – idealną na rodzinny obiad lub wieczorną kolację.

Niezależnie od tego, czy odwiedzasz restaurację w pełnym ekwipunku trekkingowym, czy na elegancki wieczór, poczujesz się tam swobodnie. Restauracja jest w 100% przyjazna psom – twój pupil zostanie ugoszczony również wewnątrz lokalu.

Autor: Marcin Kazimieruk/ Materiały prasowe

Komfortowe noclegi

Na miejscu znajduje się również Villa Winterpol. To wyjątkowy obiekt noclegowy, który stanowi idealną bazę wypadową dla każdego miłośnika gór. Położony jest w urokliwym Białym Jarze, łączy w sobie nowoczesny komfort z bezpośrednim dostępem do największych górskich atrakcji.

Do dyspozycji Gości jest kilkanaście jasnych, przestronnych i nowocześnie wykończonych pokoi. Mogą one wygodnie pomieścić od 2 do 4 osób – idealne dla par oraz rodzin. Goście Villi mogą korzystać w cenie noclegu z nielimitowanych przejazdów koleją linową oraz obfitych śniadań w formie bufetu.

Na piętrze znajdują się również ogólnodostępne, w pełni wyposażone aneksy kuchenne (z zastawą, lodówką, zmywarką i częścią jadalną), co daje pełną niezależność podczas wyjazdu.

Jeśli zatem jeszcze nie ma planów na wakacyjny wypoczynek warto rozważyć wyjazd w góry do Karpacza, gdzie w stacji Winterpol Karpacz każdy znajdzie coś dla siebie. Kompleksowość miejsca sprawa, że wszystko co jest elementem pełnego wypoczynku znajdziemy na miejscu.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

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