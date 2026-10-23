Wielka nowość na wrocławskim lotnisku. Ryanair uruchamia loty w wymarzone miejsce

Nowa trasa z Wrocławia do Portugalii. Gdzie i od kiedy polecimy?

Irlandzki przewoźnik nie zwalnia tempa i po raz kolejny zaskakuje pasażerów wrocławskiego lotniska. Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu lotów do Birmingham, Burgas i Katanii, Ryanair poinformował o kolejnej nowości w letnim rozkładzie na 2027 rok. Tym razem na mapie połączeń z Wrocławia pojawi się Faro w południowej Portugalii. Pierwszy rejs na tej trasie zaplanowano na 30 marca 2027 roku. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty. Taki rozkład pozwoli zarówno na krótki, kilkudniowy city break, jak i na dłuższy urlop nad Oceanem Atlantyckim.

Faro i Algarve - brama do raju

Nowe połączenie to bezpośrednia brama do Algarve - jednego z najpopularniejszych i najpiękniejszych regionów turystycznych Portugalii. Słynie on z zapierających dech w piersiach krajobrazów, na które składają się szerokie, piaszczyste plaże, malownicze klify i urokliwe nadmorskie miasteczka. Dzięki łagodnemu klimatowi, jest to idealne miejsce na wypoczynek również poza szczytem sezonu wakacyjnego. Samo Faro, stolica regionu, zachwyca starówką otoczoną historycznymi murami, wąskimi uliczkami i klimatycznymi placami. To także doskonała baza wypadowa do odkrywania takich kurortów jak Albufeira i Lagos czy znanego z tradycyjnej zabudowy miasteczka Tavira. Miłośnicy przyrody muszą koniecznie odwiedzić park Ria Formosa z jego systemem lagun, wysp i dzikich plaż.

Władze lotniska zadowolone z rozwoju siatki połączeń

Uruchomienie kolejnej trasy do Portugalii spotkało się z entuzjazmem ze strony Portu Lotniczego Wrocław. Jak podkreśla prezes zarządu, zainteresowanie tym kierunkiem jest ogromne.

- Portugalia jest jednym z kierunków, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych pasażerów. Widzimy to również w wynikach połączeń do Porto i Lizbony, które już znajdują się w naszej siatce. Dlatego cieszy nas, że oferta lotów do tego kraju będzie jeszcze szersza. Faro to także czwarta nowość Ryanaira ogłoszona na przyszłoroczny sezon letni. Dla nas to bardzo dobra wiadomość, szczególnie że każde kolejne bezpośrednie połączenie zwiększa możliwości podróżowania nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska

- podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Ryanair mocno stawia na Wrocław

Faro to już czwarta, po Birmingham, Burgas i Katanii, nowość ogłoszona przez Ryanaira z Wrocławia na sezon letni 2027. Pasażerowie z Dolnego Śląska zyskują coraz więcej możliwości bezpośrednich podróży w atrakcyjne zakątki kontynentu. Bilety na nową trasę do Faro są już dostępne na stronie internetowej przewoźnika.