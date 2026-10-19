Dolnośląska Cyklostrada 2026. Wielkie otwarcie i piknik rodzinny

Trasa Kamienna wchodząca w skład Dolnośląskiej Cyklostrady to jedna z wizytówek Gminy Zawonia, która ma zachęcić do aktywnego spędzania czasu zarówno mieszkańców gminy Zawonia, jak i miłośników dwóch kółek.

– Z wielką radością zapraszam wszystkich mieszkańców oraz gości na wyjątkowe wydarzenie. Przejazd nową trasą i wspólny piknik to świetna okazja do integracji i aktywnego spędzenia czasu w gronie najbliższych – zachęca Wójt Gminy Zawonia, Agnieszka Wersta.

Rowerowy przejazd i spektakularne pokazy

Oficjalny program wydarzenia rozpocznie się 24 października 2026 r. o godzinie 12.00 w Zawoni. Uczestnicy spotkają się na starcie zlokalizowanym przy sklepie Biedronka, skąd po przecięciu wstęgi wyruszą w rekreacyjny przejazd nowo wybudowaną trasą w kierunku Pstrzejowic. To właśnie tam zorganizowana zostanie strefa piknikowa.

Główną gwiazdą wydarzenia będzie Piotr Bielak – dwukrotny medalista zawodów Red Bull Bike Park oraz akrobata rowerowy znany m.in. z występów w programie „Mam Talent!”. Na uczestników czekają widowiskowe pokazy ewolucji rowerowych, mobilne miasteczko rowerowe oraz liczne atrakcje.

Atrakcje dla dzieci, konkursy i strefa gastronomiczna

Organizatorzy zadbali o to, by program wydarzenia obfitował w rozrywkę dla całych rodzin. W planie znajdują się m.in.:

Animacje i konkursy z nagrodami – wyzwania i zabawy z atrakcyjnymi upominkami dla dzieci oraz dorosłych,

Strefa gastronomiczna – foodtrucki oraz potrawy z grilla, serwowane w plenerowej, piknikowej atmosferze.

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia publikowane są sukcesywnie na oficjalnym profilu Gminy Zawonia na Facebooku.