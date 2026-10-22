Największy taki obiekt w Europie jest w Polsce. Wchodzisz i odbiera ci mowę!

Miał nie przetrwać, a stał się cudem

Jego historia jest absolutnie niezwykła i pokazuje siłę ludzkiej determinacji. Wszystko zaczęło się po zakończeniu długoletniej wojny, kiedy pokój westfalski dał ewangelikom prawo do budowy własnych świątyń. Jednak warunki postawione przez katolickich Habsburgów były niezwykle surowe i miały sprawić, że kościół nie przetrwa próby czasu. Jak czytamy na stronie obiektu: „Mogli go wznieść wyłącznie poza murami miasta, bez wież i dzwonnicy, tylko z nietrwałych materiałów: z drewna, piasku, słomy i gliny. Nie mógł przypominać kościoła, a budowa nie mogła przekroczyć roku”. Lokalizacja poza murami miejskimi, ale w zasięgu strzału armatniego, narażała go na zniszczenie w razie pożaru, ataku rozbójników czy zmiany sytuacji politycznej.

Niezwykła mobilizacja i budowa w rok

Mimo tak ogromnych przeciwności, mieszkańcy Świdnicy tłumnie ruszyli do pracy. Pod kierownictwem miejscowego cieśli Andreasa Kaempera i według projektu wrocławskiego architekta Albrechta von Säbischa, rozpoczęto budowę. Konstrukcję wzniesiono w technice słupowo-ryglowej, a przestrzeń między belkami wypełniono mieszanką gliny i słomy. Ogromne wsparcie okazał hrabia Johann Heinrich von Hochberg, który podarował aż dwa tysiące dębów ze swoich lasów. Dzięki wkładowi przedstawicieli wszystkich stanów, budowę udało się ukończyć dwa miesiące przed terminem. Pierwsze nabożeństwo odprawiono 24 czerwca 1657 roku i odbywają się one nieprzerwanie do dziś.

Wnętrze, które odbiera mowę

Choć początkowo świątynia była skromna, z biegiem lat jej wnętrze zamieniło się w prawdziwe dzieło sztuki. Dziś, na powierzchni 1090 metrów kwadratowych, może pomieścić się aż 7,5 tysiąca osób. To, co zachwyca najbardziej, to bajeczne, barokowe zdobienia.

Niezwykły ołtarz - zamiast obrazu, w jego centrum znajduje się sześć rzeźbionych figur przedstawiających scenę chrztu Chrystusa. Nad nimi widnieje fryz z napisem w języku niemieckim: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohigefallen habe”, co w tłumaczeniu oznacza „To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”.

Zdobiona ambona - niesamowite wrażenie robi także ambona z 1729 roku. Jej kosz symbolicznie podtrzymują personifikacje cnót: Wiary, Nadziei i Miłości. Schody zdobią płaskorzeźby przedstawiające Zesłanie Ducha Świętego, Golgotę i Raj.

Potężne organy i loże - w kościele znajdują się dwa instrumenty organowe - mniejsze za ołtarzem i wielkie, rokokowe na zachodniej emporze.

Uwagę przyciąga też największa, przeszklona loża należąca do rodziny Hochbergów, właścicieli zamku Książ. Co ciekawe, każda z lóż ma osobne wejście z zewnątrz - łącznie jest ich aż 27!

Skarb z listy UNESCO

Niezwykła historia i unikatowa architektura sprawiły, że ten obiekt zyskał światowe uznanie.

„Kościół Pokoju został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 r., jako niepowtarzalne świadectwo wiary, wspólnoty religijnej oraz rozwiązań architektonicznych”

- czytamy na stronie kosciolpokoju.pl

To jeden z zaledwie trzech obiektów z Dolnego Śląska na tej prestiżowej liście, obok Hali Stulecia we Wrocławiu i siostrzanego Kościoła Pokoju w Jaworze. Jak podkreślają jego opiekunowie, to „największa drewniana barokowa świątynia w Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski według „National Geographic””.

Kościół Pokoju w Świdnicy - zwiedzanie, bilety, godziny otwarcia

Planujesz odwiedzić to niezwykłe miejsce? Oto wszystkie praktyczne informacje:

Godziny otwarcia:

Kwiecień - Październik: poniedziałek-sobota: 9:00-18:00, niedziela i święta: 12:00-18:00

Listopad i Marzec: poniedziałek-sobota: 9:00-16:30, niedziela i święta: 12:00-16:30

Grudzień - Luty: poniedziałek-sobota: 10:00-15:00, niedziela i święta: 12:00-15:00

Dni, w które zwiedzanie jest niemożliwe: Wielki Piątek, Wszystkich Świętych (1.11), Wigilia (24.12).

Cegiełka na renowację (bilety):

Normalny: 18 zł

Ulgowy (studenci, emeryci, grupy): 15 zł

Dzieci i młodzież: 10 zł

Rodzinny (2 dorosłych + dzieci): 45 zł

Zwiedzanie z nagraniem lektora zajmuje ok. 40 minut. Obiekt jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. Na Placu Pokoju znajduje się również urokliwa kawiarnia serwująca lokalne przysmaki.