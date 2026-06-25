Upały uderzą w Polskę. Kolejarze szykują zapasy wody i ostrzegają pasażerów!

Najbliższe dni zaserwują mieszkańcom Polski uderzenie afrykańskiego żaru, a wskaźniki mogą zatrzymać się dopiero na 40. kresce. Pasażerowie słusznie dopytują o stan gotowości infrastruktury oraz taboru kolejowego. Jazda w przypominającym piekarnik wagonie bez nawiewu grozi wręcz omdleniem. Sprawdziliśmy więc u źródeł, mianowicie w Polregio oraz PKP Intercity, w jaki sposób firmy te zabezpieczyły podróżnych i co robić, gdy pociąg nagle ulegnie awarii.

Polregio a upały. Klimatyzacja w pociągach i zapasy wody

Przedstawiciele zespołu prasowego Polregio odnieśli się do naszych pytań o potężne upały, mocno akcentując kwestię wygody klientów. Spółka zapowiedziała, że na tory wyjadą w pierwszej kolejności składy posiadające w pełni sprawną klimatyzację podnoszącą komfort. Co jednak zrobić w przypadku nagłego zepsucia się tego mechanizmu już podczas trwania kursu?

- W czasie upałów do obsługi połączeń POLREGIO kierowane są pojazdy ze sprawną klimatyzacją. W przypadku wystąpienia usterki systemu chłodzenia w pociągu kluczowe znaczenie ma natychmiastowe ograniczenie dyskomfortu pasażerów. Procedury przewidują jak najszybszą naprawę (w zależności od rodzaju usterki czas naprawy może się różnić) lub wymianę pojazdu na taki ze sprawną klimatyzacją. W niektórych przypadkach, gdyby awaria dotyczyła tylko części składu, podróżni mogą być także kierowani do innych części pojazdu ze sprawnie działającym systemem klimatyzacji. Dodatkowo w okresie fali upałów składy będą wyposażone w zapas wody pitnej dla pasażerów

Takie zapewnienie usłyszeliśmy od Polregio. Spółka przygotowała też bardzo konkretne wytyczne na wypadek uziemienia pociągu przez uszkodzoną infrastrukturę drogową.

- Jeśli skład utknie na szlaku, np. z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej lub awarii urządzeń sterowania ruchem, stosowane są procedury uzgodnione z zarządcą infrastruktury. Obsługa pociągu podejmuje współpracę z dyżurnym ruchu i służbami technicznymi w celu oceny sytuacji i bezpiecznego wznowienia jazdy. Przy braku możliwości szybkiego wznowienia jazdy, dalsza podróż jest organizowana poprzez zapewnienie przejścia pasażerów do pojazdu zastępczego - innego pociągu lub komunikacji autobusowej. W skrajnych sytuacjach, gdy dalszy postój zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu podróżnych, przeprowadzana jest kontrolowana ewakuacja przy wsparciu odpowiednich służb ratunkowych. Priorytetem POLREGIO w sytuacjach zatrzymania pociągu na trasie pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom oraz możliwie szybkie przywrócenie realizacji przewozu

- przekazano naszej redakcji.

Klimatyzacja w wagonach PKP Intercity. Wdrożono specjalne procedury

Z kolei PKP Intercity obiecuje, że każdy skład zalicza rygorystyczne przeglądy techniczne, a główną uwagę mechaników pochłania wnikliwe badanie układów klimatyzacyjnych chroniących przed udarem.

- Na czas letniego szczytu przewozowego PKP Intercity przygotowało rekordową liczbę 1650 wagonów, największą w historii spółki. Do końca czerwca wszystkie pojazdy przejdą sezonowe przeglądy techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności klimatyzacji oraz innych systemów, które w warunkach letnich mają kluczowe znaczenie dla komfortu i niezawodności podróży. Dodatkowo zorganizowano częstsze wymiany filtrów powietrza w klimatyzatorach

- brzmi oficjalne oświadczenie biura prasowego PKP Intercity.

"(...)sezonowe przeglądy techniczne koncentrują się przede wszystkim na tych instalacjach oraz podzespołach, które przy wysokich temperatur wymagają szczególnej uwagi eksploatacyjnej."

- przekazano naszemu portalowi. W największych węzłach ulokowano już lokomotywy zastępcze.

Apel PKP S.A. do podróżnych przed wyjazdem pociągiem

Władze Grupy PKP S.A. apelują do podróżnych o racjonalne przygotowania do wyjazdów w zapowiadanym skwarze. Według kolejarzy najistotniejszym elementem jest oczywiście duża butelka wody.

- W najbliższych dniach w całym kraju prognozowane są wysokie temperatury. W trosce o podróżujących Grupa PKP przypomina, by planując podróż koleją, odpowiednio się przygotować - przede wszystkim zabrać ze sobą właściwą ilość wody. (...) Mając na uwadze warunki atmosferyczne i spodziewaną dużą liczbę pasażerów w związku z weekendowymi i wakacyjnymi wyjazdami, spółka PKP rekomenduje zabrać ze sobą odpowiednią, do czasu trwania podróży i zapotrzebowania, ilość wody lub innych chłodnych napojów. Ponadto sugerujemy, aby podróżni zabezpieczyli wodę także dla osób towarzyszących, przede wszystkim dla dzieci i seniorów. Warto pamiętać także o zapewnieniu wody dla podróżujących pod opieką pasażerów zwierząt domowych

- poinformowano. Na peronach usłyszymy dodatkowe ogłoszenia, przypominające o kupnie wody. Kwestii bezpieczeństwa doglądać będą strażnicy oraz załoga z Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, z kolei w największych dworcach turystów wesprą pracownicy InfoDworców dbający o porządek.

Mobilni informatorzy wesprą podróżnych na dworcach PKP

Tegoroczną nowością ma być zupełnie program o nazwie „Asystent w podróży 2026”. W holach głównych stacji staną informatorzy mający za zadanie wspieranie zagubionych podróżnych i turystów.

- Do ich zadań będzie należała bezpośrednia pomoc przy wsiadaniu do pociągów, wsparcie w bezpiecznym lokowaniu bagażu, a także udzielanie informacji o połączeniach, przesiadkach i ewentualnych opóźnieniach

- przekazano mediom. Tacy pomocnicy uaktywnią się podczas weekendów między innymi w Kołobrzegu, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Zakopanem, Poznaniu, Wrocławiu i na trzech kluczowych warszawskich stacjach. Firma twierdzi, że ich grono zasili też mocno obsadę peronów w trakcie wyjazdów na festiwale Sunrise i Open’er.

Bezpieczna jazda podczas gorąca. Zasady od PKP Intercity

Firma PKP Intercity publikuje zbiór wytycznych ułatwiających przetrwanie na trasach w skrajnym upale. Zalecenia te warto skrupulatnie wdrożyć w życie przed wyruszeniem na stację.