Coffee Planet wraca do Wrocławia! Kultowa klubokawiarnia otworzy się w nowym miejscu

To wiadomość, na którą czekało wielu wrocławian. Coffee Planet wraca na mapę miasta i już 28 oraz 29 sierpnia 2026 roku ponownie przywita gości. Tym razem kultowa klubokawiarnia będzie działać przy ul. Księcia Witolda 60/3.

Przez blisko 20 lat Coffee Planet była jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na wrocławskim Rynku. Dla wielu była czymś więcej niż kawiarnią – stała się przestrzenią spotkań, rozmów, wydarzeń kulturalnych i miejscem otwartym na różnorodność. W czasach, gdy przyjaznych osobom LGBT+ lokali było niewiele, Coffee Planet odważnie pokazywała, że każdy może czuć się tam swobodnie i bezpiecznie.

Autor: Coffee Planet Wrocław/ Materiały prasowe

Powrót lokalu cieszy również redakcję magazynu „Replika”. Jak podkreślono w opublikowanej informacji, Coffee Planet od lat wspierała pismo – prenumerowała kolejne wydania i eksponowała je przy wejściu do lokalu. Teraz współpraca będzie kontynuowana, a klubokawiarnia została nową patronką biznesową magazynu i zadeklarowała także finansowe wsparcie jego działalności.

Autor: Coffee Planet Wrocław/ Materiały prasowe

Nowa Coffee Planet ma zachować wszystko to, za co pokochali ją goście. Rano będzie można wpaść na aromatyczną kawę i śniadanie, w ciągu dnia spotkać się ze znajomymi lub obejrzeć wystawę, a wieczorem zostać na koncert, karaoke, dancing, bingo albo inne wydarzenie. Twórcy miejsca zapowiadają, że nadal nie chcą zamykać się w jednej formule – ma to być jednocześnie kawiarnia, klub, galeria i przestrzeń spotkań.

Autor: Coffee Planet Wrocław/ Materiały prasowe

Jak zapewniają właściciele, trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Choć ekipy wciąż przygotowują lokal do otwarcia, wszystko wskazuje na to, że już pod koniec sierpnia ekspresy ruszą pełną parą.

To nie koniec dobrych wiadomości. Coffee Planet prowadzi obecnie rekrutację i szuka osób do pracy. Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny śledzić profile lokalu, gdzie mają pojawiać się kolejne informacje.

Sprawdź Coffee Planet na Facebooku!

Autor: Coffee Planet Wrocław/ Materiały prasowe

Jedno jest pewne – ostatni weekend sierpnia zapowiada się we Wrocławiu wyjątkowo gorąco. Powrót Coffee Planet to dla wielu mieszkańców sentymentalna podróż do miejsca, które przez lata było jednym z symboli miejskiego życia i które teraz rozpoczyna zupełnie nowy rozdział.