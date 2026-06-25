Uderzenie pioruna we wrocławską fontannę. Kamery zarejestrowały zdarzenie

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w ubiegłą sobotę, 20 czerwca. Potężne wyładowanie atmosferyczne trafiło dokładnie w mechanizm jednej z najchętniej odwiedzanych atrakcji we Wrocławiu. Zdarzenie uchyciły kamery monitoringu na terenie kompleksu Hali Stulecia.

- Fontanna Multimedialna w ubiegłą sobotę (20 VI 2026) uległa poważnej awarii. W dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalacje

- przekazała przedstawicielka obiektu.

Poważne zniszczenia fontanny. Czasochłonna wymiana części

Dobrą wiadomością jest fakt, że nikt nie został ranny na skutek tego incydentu. Niestety, uszkodzenia infrastruktury technicznej są znaczne. Głównym poszkodowanym elementem okazał się system oświetlenia, który pełni decydującą rolę podczas efektownych widowisk wodnych, przy czym część urządzeń uległa doszczętnemu spaleniu. Ze względu na zaawansowaną konstrukcję fontanny, pozyskanie i instalacja nowych podzespołów będzie procesem długotrwałym.

- Według zabranych informacji nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, ale spowodowało ono bardzo dużą awarię systemu lamp, na którym opierają się pokazy Fontanny. Wiele z urządzeń zostało spalonych i wymaga wymiany. Ze względu na to, że Fontanna Multimedialna i jej mechanizmy to ogromne i jednocześnie złożone rozwiązanie technologiczne, dostawa i wymiana uszkodzonych części systemu zajmie kilka tygodni

- relacjonuje Katarzyna Wienconek.

Wstrzymanie widowisk specjalnych. Zmiany w harmonogramie codziennym

Zaistniała awaria wiąże się przede wszystkim z tym, że miłośnicy wieczornych pokazów specjalnych, które dotychczas gromadziły liczną publiczność, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Zostały one odwołane bezterminowo. Również standardowe pokazy realizowane na co dzień ulegną pewnym modyfikacjom i ograniczeniom.

- Ze względu na konieczność wymiany części urządzeń i mechanizmów - do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne. Pokazy dzienne i wieczorne będą odbywać się w ograniczonym zakresie, część mechanizmów może być wyłączona

- zakomunikowała rzeczniczka Hali Stulecia.

Zarząd Hali Stulecia apeluje o przestrzeganie regulaminu

Pracownicy obiektu po raz kolejny przypominają o konieczności zachowania ostrożności i stosowania się do zasad bezpieczeństwa. Szczególnie akcentowany jest bezwzględny zakaz wchodzenia do basenu fontanny, który, jak zauważono, jest notorycznie łamany przez odwiedzających. Osobom pragnącym się schłodzić zaproponowano bezpieczną opcję zastępczą, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i nie naraża infrastruktury na szwank.

- Przy tej okazji konieczne jest przypomnienie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do niecki Fontanny. Zakaz wynika wprost z troski o pełne bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających kompleks, a jest niestety prawie każdego dnia łamany mimo wszechobecnych komunikatów tekstowych i głosowych. W gorące dni świetną formą ochłody podczas wizyty w Kompleksie Hali Stulecia jest mała fontanna posadzkowa, która znajduje między Wrocławskim Centrum Kongresowym a Fontanna Multimedialną

- podkreślono w komunikacie.

Kiedy fontanna zostanie naprawiona?

Przedstawiciele Hali Stulecia zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej przywrócić pełną sprawność jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Wrocławia.

- Przepraszamy za wszystkie niedogodności wynikające z awarii. Jako załoga Hali Stulecia zrobimy wszystko, aby przywrócić pełnie działanie Fontanny Multimedialnej możliwie najszybciej. O postępach prac naprawczych będziemy na bieżąco informować

- zapewniła na koniec Katarzyna Wienconek.