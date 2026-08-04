Nowe mieszkania we Wrocławiu bez kredytu? Ruszył drugi nabór do SIM. Powstanie ponad 400 lokali

2026-08-04 11:31 Materiał sponsorowany

Dobra wiadomość dla osób marzących o „M” do życia, ale niechcących lub niemogących zaciągać kredytu hipotecznego. Już 3 sierpnia ruszył drugi nabór do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Wrocław. W ramach inwestycji na Wojszycach powstanie nowoczesne osiedle z około 405 mieszkaniami na długoterminowy wynajem z ustawową gwarancją niskiego czynszu.

Mieszkanie bez wieloletniego kredytu hipotecznego? Dla wielu osób może to być realna alternatywa. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Wrocław rozpoczęła drugi nabór wniosków na lokale w nowej inwestycji Wojszyce 1. To propozycja dla tych, którzy szukają stabilnego najmu na korzystnych warunkach.

Nowe mieszkania we Wrocławiu bez kredytu? Ruszył drugi nabór do SIM. Powstanie ponad 400 lokali
Autor: SIM Wrocław/ Materiały prasowe

Nowe osiedle powstanie na terenie o powierzchni ponad 25 000 m², w kwartale ulic Buforowej, Witolda Lutosławskiego, Stanisława Drabika i Asfaltowej. Docelowo znajdzie się tam około 405 mieszkań, zaprojektowanych z myślą zarówno o rodzinach z dziećmi, jak i seniorach.

Nowe mieszkania we Wrocławiu bez kredytu? Ruszył drugi nabór do SIM. Powstanie ponad 400 lokali
Autor: SIM Wrocław/ Materiały prasowe

Inwestycja to nie tylko budynki mieszkalne. W planach są również lokale usługowe, których oferta będzie dostosowywana do potrzeb przyszłych mieszkańców. Nie zabraknie także placu zabaw, terenów rekreacyjnych oraz infrastruktury sprzyjającej wygodnemu i bezpiecznemu życiu. Dla mieszkańców i ich gości przewidziano około 500 miejsc parkingowych.

Nowe mieszkania we Wrocławiu bez kredytu? Ruszył drugi nabór do SIM. Powstanie ponad 400 lokali
Autor: SIM Wrocław/ Materiały prasowe

SIM Wrocław podkreśla, że celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i przyjaznego miejsca do życia, a sama oferta ma być atrakcyjną alternatywą dla zakupu mieszkania na kredyt.

Drugi nabór rozpoczął się 3 sierpnia. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1–8, na parterze w pokoju nr 12.

Nowe mieszkania we Wrocławiu bez kredytu? Ruszył drugi nabór do SIM. Powstanie ponad 400 lokali
Autor: SIM Wrocław/ Materiały prasowe

Osoby zainteresowane udziałem w naborze mogą zapoznać się z warunkami i wymaganymi dokumentami w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 71 777 85 72 oraz 71 777 73 28, a także drogą mailową pod adresem [email protected]

W sprawach dotyczących najmu informacji udziela również SIM Wrocław pod numerem 690 168 218 oraz adresem [email protected].