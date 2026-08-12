Aktualizacja, godz. 10:30

Pojawiły się nowe informacje w sprawie porannego wstrząsu. Jak podaje lokalny portal lubin.pl, jego siła w górniczej skali wyniosła tzw. „siódemkę”. Zdarzenie miało miejsce w rejonie GG-2 na oddziale G-17. Co najważniejsze, biuro prasowe KGHM potwierdziło, że w rejonie wstrząsu nie znajdowała się załoga. Wiadomo również, że był to wstrząs o charakterze sprowokowanym.

Wcześniej informowaliśmy:

Wstrząs koło Lubina. Poranne drgania na Dolnym Śląsku

Nad ranem w środę, 12 sierpnia, mieszkańcy dolnośląskich miejscowości doświadczyli niespodziewanych drgań sejsmicznych. Zjawisko to wystąpiło o godzinie 5:45 niedaleko Lubina. O wystąpieniu trzęsienia ziemi oficjalnie poinformowało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne, znane pod skrótem EMSC.

Skorygowane dane, które przekazało EMSC, wskazały ostatecznie magnitudę wynoszącą 3,1. Według ustaleń ekspertów epicentrum znajdowało się w odległości 24 kilometrów w kierunku północno-zachodnim od granic Lubina.

Korekta danych sejsmologów z EMSC

Początkowe szacunki sugerowały znacznie mocniejszy wstrząs. Pierwsze raporty EMSC informowały:

"[Trzęsienie ziemi] (wstrząs) potwierdzone przez dane sejsmiczne.Wstępne informacje: magnituda 4,3. 18 km na północny zachód od Lubina (Polska), czas lokalny 05:45:17."

Niedługo potem analitycy zweryfikowali pomiary. W najnowszym oświadczeniu europejscy badacze sprecyzowali:

"[Trzęsienie ziemi] (wstrząs) o magnitudzie 3,1 wystąpiło 24 km na północny zachód od Lubina (Polska), 29 minut temu, o 05:45:16 czasu lokalnego."

Wynika z tego, że ostatecznie zatwierdzona siła to 3,1, redukując początkowy odczyt z poziomu 4,3. Instytut podkreślił przy tym, że oba zgłoszenia dotyczyły tej samej aktywności o zbliżonym czasie wystąpienia.

Mieszkańcy Dolnego Śląska komentują: "Mocno zabujało"

W sieci pojawiły się informacje o trzęsieniu ziemi. Internauci dzielili się swoimi wrażeniami w komentarzach, jednoznacznie potwierdzając, że poczuli wstrząs.

Jeden z internautów zrelacjonował:

"Obiszów mocno zabujało"

Kolejna osoba podzieliła się swoim doświadczeniem:

"Ładnie zabujało, aż sie przebudziłem"

Dotychczas nie wpłynęły żadne zgłoszenia o zniszczeniach. Nie ma również sygnałów o jakichkolwiek poważniejszych skutkach dzisiejszego zdarzenia na Dolnym Śląsku.