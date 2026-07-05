Dolny Śląsk nie przestaje zaskakiwać miejscami, które mimo swojej urody wciąż pozostają poza głównym szlakiem turystycznych atrakcji. Jednym z nich jest Góra Trzech Krzyży w Lądku-Zdroju. Niewysokie wzniesienie oferuje rozległy widok na uzdrowisko i otaczające je pasma górskie, a dojście na szczyt nie stanowi większego wyzwania nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach.

Trzy krzyże i widok na całe uzdrowisko

Na wysokości 493 m n.p.m. stoją trzy drewniane krzyże symbolizujące Golgotę. To właśnie stąd można podziwiać panoramę Lądka-Zdroju bez konieczności zdobywania wysokich szczytów czy korzystania z drona.

Z polany znajdującej się pod krzyżami doskonale widać:

całe uzdrowisko Lądek-Zdrój, w tym dachy zabytkowych sanatoriów oraz charakterystyczny Zdrój Wojciech,

dolinę Białej Lądeckiej,

otaczające miejscowość Góry Złote i Krowiarki.

To właśnie dlatego miejsce cieszy się coraz większą popularnością wśród miłośników fotografii. Wielu odwiedzających podkreśla, że Góra Trzech Krzyży jest jednym z najlepszych punktów na wykonanie efektownych zdjęć, które później robią furorę w mediach społecznościowych.

Jak wejść na Górę Trzech Krzyży?

Na szczyt prowadzą dwie trasy, różniące się stopniem trudności.

Pierwsza z nich jest bardzo łagodna. Spacer najlepiej rozpocząć na Osiedlu Słonecznym, kierując się ulicą Storczyków. Następnie należy wejść na białą ścieżkę wysypaną jasnym kamieniem. Za ostrym zakrętem trasa prowadzi polną drogą do niewielkiego placu, skąd rozpoczyna się wąska, momentami słabo widoczna ścieżka prowadząca już bezpośrednio pod trzy krzyże. Podejście jest niewielkie, dlatego trasę bez problemu pokonają także rodziny z dziećmi.

Osoby szukające nieco większego wysiłku mogą wybrać drogę krzyżową. W tym przypadku należy dojść ulicą Niezapominajek do końca zabudowań. Za ostatnim domem znajduje się drogowskaz prowadzący na szlak. Podejście jest bardziej strome, jednak nagrodą pozostaje imponująca panorama okolicy.

Krzyże, legendy i najstarsze skały w Sudetach

Pierwsze krzyże w tym miejscu stanęły już w XVII wieku. Od tamtej pory były wielokrotnie odnawiane, często jako wotum wdzięczności mieszkańców za ocalenie w trudnych chwilach. W latach 70. XX wieku nowe drewniane krzyże postawił Franciszek Kuźniarz, który zdecydował się na ten gest po tym, jak przeżył pożar samochodu. Obecnie stojące na wzgórzu konstrukcje pochodzą już z lat 80. ubiegłego wieku. Z górą wiąże się też wiele lokalnych legend - o dziecku uratowanym przez psa, o cudownym ocaleniu rodziny, a nawet o skarbie ukrytym pod ziemią. Co ciekawe, wzniesienie zbudowane jest z gnejsów, jednych z najstarszych skał w Sudetach, których surową powierzchnię można podziwiać na szczycie.

Idealne miejsce na krótki spacer

Góra Trzech Krzyży pokazuje, że do podziwiania spektakularnych widoków nie zawsze potrzebna jest wielogodzinna górska wyprawa. Krótkie podejście wystarczy, aby znaleźć się w miejscu, z którego rozciąga się jedna z najpiękniejszych panoram Lądka-Zdroju. To propozycja zarówno dla osób odwiedzających uzdrowisko po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy chcą odkryć jego mniej oczywiste zakątki.