Katastrofa ekologiczna w Jeziorze Pilchowickim. Prokuratura szuka winnych po padnięciu 15 ton ryb

Prokuratura reaguje na katastrofę w Jeziorze Pilchowickim

Lwówecka prokuratura prowadzi dochodzenie w związku z dramatycznym spadkiem liczby ryb w zbiorniku Pilchowice, co nastąpiło po obniżeniu poziomu wód. Przedstawicielka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Ewa Węglarowicz-Makowska, przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że badana jest możliwość skażenia wody na tyle poważnego, by stanowiło zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub znacząco obniżyło jakość samej wody.

Śledztwo powierzono funkcjonariuszom z Lwówka Śląskiego. Zabezpieczają oni dokumentację inwestycyjną oraz decyzje osób odpowiadających za kolejne etapy prac na zaporze, w tym inwestora i wykonawcy robót.

Zakaz kąpieli w rzece Bóbr po katastrofie

W związku z dramatyczną sytuacją wojewoda dolnośląska, Anna Żabska, wydała zakaz korzystania z rzeki Bóbr na odcinku od zapory do zbiornika Rakowiec. Decyzja ta jest efektem wyników badań mikrobiologicznych wody. Jak zaznaczył rzecznik wojewody, Tomasz Jankowski, zanieczyszczenia wywołane zostały m.in. przez wzruszenie osadów dennych po spuszczeniu zbiornika, co spowodowało drastyczne pogorszenie się jakości wody.

Mimo iż sytuacja zaczyna się stabilizować – natlenienie w rzece poprawiło się, a śnięcia ustały – skutki są opłakane. Z wody wyciągnięto i zutylizowano aż 15 ton martwych ryb.

Ministerstwo Klimatu: Brak toksyn, problemem brak tlenu

Resort klimatu zapewnia, że w badaniach nie stwierdzono obecności szkodliwych substancji chemicznych. Jako główną przyczynę katastrofy wskazuje się na duże ilości zawiesiny i brak tlenu, co było skutkiem poruszenia osadów dennych. Ministerstwo będzie kontynuować monitorowanie sytuacji i badania aż do momentu ujścia rzeki Bóbr do Odry. Obecnie martwe ryby można zauważyć jedynie w małych ilościach pod samą zaporą, a widoczne zanieczyszczenia zaczynają ustępować.

Tauron: Działania zgodne z prawem i plany naprawcze

Spółka Tauron Ekoenergia, będąca właścicielem zapory, deklaruje, że wszystkie jej działania przebiegały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem ostrożności. Podkreślają również, że uprzedzali o możliwości wystąpienia problemów, takich jak śnięcie ryb, jeszcze przed opróżnieniem zbiornika.

Spółka obiecuje ponadto udostępnić dokumentację, kiedy tylko właściwe organy zakończą swoje analizy. W wydanym komunikacie Tauron zobowiązał się do stworzenia planu odbudowy fauny i flory rzeki Bóbr oraz Jeziora Pilchowickiego, który ma pomóc w odtworzeniu siedlisk i przywróceniu bioróżnorodności.

Wielki remont za miliony złotych i znaczenie zapory

Inwestycja w modernizację zapory Pilchowice, której wartość szacuje się na 93 miliony złotych, wystartowała na początku roku i ma potrwać około dwóch lat. Renowacja dotyczy m.in. ścian, upustów dennych czy też przelewów. Obiekt ten odgrywa bardzo ważną rolę w systemie przeciwpowodziowym na Dolnym Śląsku, co szczególnie ujawniło się podczas klęski żywiołowej w bieżącym roku.

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