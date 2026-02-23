Region dolnośląski słynie z licznych punktów obserwacyjnych, jednak obiekt na Dzikowcu Wielkim deklasuje konkurencję. Mimo że od inauguracji minął dopiero rok, wznosząca się na wysokości 836 m n.p.m. budowla stała się celem wielu górskich wypraw. To doskonała propozycja dla poszukiwaczy ciszy i malowniczych plenerów fotograficznych, którzy cenią sobie brak opłat za wstęp na atrakcję.

Imponujący obiekt z widokiem na góry

Architektura budowli oraz jej wysokość umożliwiają podziwianie krajobrazu o dowolnej porze, co czyni ją atrakcyjnym celem zarówno dla spacerowiczów, jak i profesjonalnych fotografów. W internecie nie brakuje entuzjastycznych opinii na temat tego miejsca. Popularność wieży w mediach społecznościowych stale rośnie, co potwierdzają liczne wpisy blogerów podróżniczych.

"Najwyższa DARMOWA wieża widokowa w polskich górach!!! Ma aż 38 m! Znajdziesz ją w Sudetach, na Dzikowcu wielkim w Górach Kamiennych. Prowadzi na nią prosty, choć miejscami strony szlak. Dojdziesz tam w godzinę"

Taką entuzjastyczną rekomendację zamieszczono na instagramowym profilu "hasajacezajace".

Dojazd i trasa na szczyt

Dotarcie do atrakcji nie stanowi problemu logistycznego. Kierowcy powinni udać się do Boguszowa-Gorc, celując w Ośrodek Góra Dzikowiec, gdzie dostępny jest przestronny, bezpłatny parking. Lokalizacja sprzyja rodzinnym wycieczkom, gdyż obiekt sąsiaduje ze stokiem narciarskim. Sama wieża usytuowana jest zaledwie pół kilometra od górnej stacji wyciągu, co stanowi duże ułatwienie dla mniej wprawnych piechurów.

Szczegółowe wytyczne dla turystów pieszych przekazują przedstawiciele Gminy Miasto Boguszów-Gorce:

"Do wieży prowadzi szlak pieszy oznaczony kolorem czerwonym. Trasa ma swój początek przy dolnej stacji kolei linowej, po lewej stronie stoku. Długość szlaku 1.9 km, czas przejścia ok. 54 minuty, suma podejść 247 m".

Renesans turystyki w regionie

Okolica przeżywa prawdziwy rozkwit inwestycji turystycznych. Jeszcze w 2024 roku głośno komentowano otwarcie punktu widokowego w wałbrzyskim Parku Sobieskiego, oferującego panoramę zabytkowej części miasta. Konstrukcja na Dzikowcu Wielkim zapewnia jednak bezpośredni kontakt z dziką naturą i górskimi szczytami. Sukces tej inwestycji dowodzi, że darmowe atrakcje mogą z powodzeniem konkurować z komercyjnymi obiektami, stając się idealnym pomysłem na aktywny wypoczynek.