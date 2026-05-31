Skalne Miasto Adrspach w Czechach to prawdziwy fenomen, który co roku przyciąga tłumy turystów z Polski. Adršpašskoteplické Skály, bo tak brzmi pełna nazwa, to największy tego typu kompleks skalny w Czechach, położony w Sudetach Środkowych. Jego niezwykły urok docenili nie tylko podróżnicy, ale i hollywoodzcy filmowcy. To właśnie tutaj kręcono sceny do kultowych "Opowieści z Narnii", co sprawia, że spacerując tutejszymi ścieżkami, można poczuć się jak na planie filmowym.

Skalne Miasto w Czechach - co zobaczyć na miejscu?

Główną atrakcją Adrspach są oczywiście monumentalne formacje skalne, których kształty pobudzają wyobraźnię. Trasa turystyczna prowadzi obok skał przypominających m.in. dzban, głowę tygrysa, słonie, a nawet Madonnę czy kochanków. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów jest Brama Gotycka, wzniesiona w 1839 roku, która stanowi symboliczne wejście do serca skalnego labiryntu. Na terenie kompleksu znajdziemy też dwa malownicze jeziorka o szmaragdowej wodzie, przez które przepływa rzeka Metuje, a także Wielki i Mały Wodospad. Dodatkową frajdą, szczególnie dla najmłodszych, jest możliwość przepłynięcia się zabytkową łodzią po jednym z jezior.

Trasa turystyczna w Adrspach. Czy jest trudna?

Zwiedzanie Skalnego Miasta jest dostępne dla niemal każdego, niezależnie od kondycji. Główna pętla (szlak zielony) oraz ścieżka wokół pierwszego jeziorka (szlak niebieski) są świetnie przygotowane. Trasa nie wymaga górskiej wprawy, a liczne schodki i poręcze ułatwiają poruszanie się. Warto jednak wiedzieć, że w kilku miejscach trzeba pokonać więcej stopni, a w pobliżu skał Starosty i Starościny czeka przejście przez wąską na 50 cm szczelinę, co jest dodatkową przygodą!

Nie tylko skały. Ukryte atrakcje i pamiątki

Adrspach to nie tylko formacje skalne. W okolicy znajdują się ruiny aż trzech zamków: Adršpach, Střmen i Skály. Podczas spaceru można natknąć się także na symboliczną drewnianą kapliczkę w skalnej wnęce. Jest ona poświęcona czeskim wspinaczom, którzy zginęli w górach, a na skale umieszczono tablice upamiętniające ofiary. Po zakończeniu zwiedzania, przy wyjściu czekają sklepiki z pamiątkami i punkty gastronomiczne. Co ciekawe, można tam znaleźć stoisko prowadzone przez Polaków, serwujące grillowane oscypki z żurawiną czy pajdę chleba ze smalcem.

Bilety do Skalnego Miasta Adrspach - CENY

Bilety warto kupić z wyprzedzeniem przez internet, ponieważ są tańsze. Ceny online prezentują się następująco:

Bilet normalny: ok. 30 zł

Bilet ulgowy: ok. 23 zł

Bilet rodzinny (2+2): ok. 95 zł

Kupując bilety na miejscu w kasie, zapłacimy więcej: ok. 43 zł za bilet normalny i ok. 36 zł za ulgowy.

Jak dojechać do Adrspach? Ważna zmiana

Do Skalnego Miasta najwygodniej dojechać samochodem. Z Wrocławia należy kierować się drogą krajową nr 35 w stronę Mieroszowa, a po przekroczeniu granicy jechać dalej w kierunku Adrspach.

Uwaga dotyczy pasażerów kolei. Jeśli planowaliście podróż pociągiem w tym roku, musicie wiedzieć o ważnych zmianach. Koleje Dolnośląskie poinformowały o utrudnieniach.

- Z uwagi na prace remontowe realizowane na odcinku Boguszów Gorce - Mieroszów, w roku 2026 nie będą realizowane połączenia do Adršpach

- czytamy na stronie KD.