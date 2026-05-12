Dolnośląska Wenecja zachwyca. To miasto ma klimat jak we Włoszech

Kłodzko to bez wątpienia jeden z najbardziej fotogenicznych punktów na mapie Polski. Położone u stóp Gór Bardzkich miasto zamieszkuje około 26 tysięcy osób, ale jego aura jest iście europejska. To tutaj historia trzech narodów splotła się w unikalną całość, tworząc architektoniczny miks, który zachwyca na każdym kroku.

- To miejsce z ponad 1000-letnią historią, w której swoją obecność zaznaczyli Czesi, Niemcy i Polacy. Te trzy kultury wpłynęły na rozwój miasta, jego życie gospodarcze i społeczne, a także na jego kształt i charakter

- przypomina Urząd Miasta Kłodzka.

Kanał Młynówka. Poczuj się jak w Wenecji

To właśnie ten kanał rzeki Nysy Kłodzkiej nadaje miastu ten unikalny charakter. Stare kamienice wyglądają jakby wyrastały bezpośrednio z tafli wody, tworząc malownicze nabrzeże. A co najlepsze? Można poczuć się jak w prawdziwej Wenecji i... popłynąć gondolą. Tuż pod Mostem św. Jana znajduje się przystań gondolowa, z której można wyruszyć w około 20-minutowy rejs po kanale. To idealna okazja, by zobaczyć kamienice wyrastające prosto z wody z zupełnie innej perspektywy.

Wieczorem, gdy światła budynków odbijają się w lustrze kanału, klimat jest naprawdę wyjątkowy. To jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w mieście i idealna sceneria do klimatycznych rolek czy nocnych zdjęć

Najbardziej instagramowym miejscem w Kłodzku jest bez wątpienia gotycki Most św. Jana. Ta architektoniczna perełka łączy starówkę z Wyspą Piasek i jest często porównywana do słynnego Mostu Karola w Pradze. Wszystko za sprawą zdobiących go figur świętych. Jak informuje Urząd Miasta Kłodzko, „Rzeźby te fundowano z różnych intencji, a wybór patronów nie był przypadkowy”. Most, który powstał na przełomie XIII i XIV wieku, oferuje niesamowity widok na kanał i górującą nad miastem Twierdzę Kłodzką.

Wyspa Piasek i Rynek, czyli włoskie „slow life”

Położona między Młynówką a głównym korytem rzeki Wyspa Piasek to towarzyskie serce miasta. Znajdziemy tu urokliwe knajpki i kawiarenki, w których można usiąść tuż przy barierkach nad samą wodą. Klimat „slow life” jest tu gwarantowany.

Z kolei kłodzki Rynek (Plac Bolesława Chrobrego) leży na sporym wzniesieniu, co potęguje wrażenie „piętrowego” miasteczka prosto z południa Włoch. W centralnej części dominuje neorenesansowy ratusz, który wygląda jak pałac z Florencji.

- Najstarszą częścią budowli jest średniowieczna wieża z renesansową galerią i barokowym hełmem. Ciekawostką jest żelazny sejf z XIX wieku, ukryty do dziś w murze budynku

- czytamy na stronie miasta Kłodzko.

Twierdza Kłodzko - panorama jak w Toskanii

Nad miastem góruje potężna Twierdza Kłodzko - to militarna perła Europy. Choć to surowy zabytek, widok z jej murów na czerwone dachy domów i otaczające góry do złudzenia może przypominać niektórym panoramę San Gimignano lub innych toskańskich miasteczek. Dla turystów udostępniono tarasy widokowe, wystawy historyczne oraz podziemny labirynt chodników kontrminerskich - unikatowy system korytarzy mających na celu ograniczenie wrogich podkopów.

Podziemna Trasa Turystyczna. „Miasto pod miastem”

Kłodzko to nie tylko woda, to także tajemnicza sieć dawnych piwnic i magazynów, które ciągną się pod kamienicami. To świetna odskocznia od upalnego słońca - spacer tymi korytarzami przypomina zwiedzanie rzymskich katakumb i dostarcza dreszczyku emocji. Co ciekawe, choć w XX wieku starówce groziło osunięcie, w latach 60. i 70. udało się ją ocalić, dzięki czemu do dziś możemy podziwiać te oryginalne budowle.