Zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy, którego historia sięga 1868 roku, nareszcie otworzył swoje drzwi dla pasażerów w nowej odsłonie. Jak informują Polskie Koleje Państwowe S.A., inwestycja połączyła szacunek dla historii z nowoczesnymi rozwiązaniami.

- Zakończyła się przebudowa pochodzącego z 1868 roku dworca kolejowego w Oleśnicy. Polskie Koleje Państwowe S.A. udostępniły pasażerom zabytkowy, a dzięki zrealizowanej inwestycji nowoczesny obiekt, z komfortową strefą obsługi podróżnych oraz przestrzenią przeznaczoną na aktywność mieszkańców

- przekazują PKP S.A.

Największym zaskoczeniem jest jednak połączenie funkcji dworcowych z przestrzenią dla mieszkańców. Dzięki współpracy PKP S.A. z samorządem Oleśnicy, w budynku powstały miejsca, które mają tętnić życiem. Na parterze działa kręgielnia, a na piętrze znajdują się pomieszczenia gminne. Pasażerowie mogą też skorzystać z oferty lokalnej piekarni, butiku, a wkrótce także z przychodni lekarskiej.

Otwarcie dworca w Oleśnicy to ważny moment dla polskiej kolei, co podkreślają przedstawiciele rządu i zarządu PKP.

- Przeżywamy dziś w Polsce prawdziwy renesans polskiej kolei - kolei nowoczesnej, dostępnej, bezpiecznej, ale jednocześnie szanującej swoją historię i lokalną tożsamość. Obserwujemy wielki powrót kolei jako fundamentu zrównoważonego transportu i rozwoju społecznego. Wielkie projekty infrastrukturalne są niezwykle ważne, ale równie istotne są inwestycje realizowane w mniejszych miastach i gminach - tam, gdzie kolej pozostaje codziennym środkiem transportu i ważnym elementem życia lokalnych społeczności. Oleśnica jest dziś doskonałym przykładem tego, że nowoczesność może iść w parze z troską o dziedzictwo

- mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Zabytkowe detale i udogodnienia dla każdego

Przebudowa dworca w Oleśnicy to prawdziwy hołd dla jego bogatej historii. W trakcie prac budowlanych odsłonięto i odrestaurowano wiele historycznych artefaktów. We wnętrzach można podziwiać m.in. arkady pierwotnego wejścia, żeliwne kolumny w poczekalni, a także fragmenty polichromowanego sufitu z dawnej poczekalni 1. klasy. Zachowano nawet detale z okresu PRL, takie jak metaloplastyka drzwi czy odnowione neony "kasy biletowe" i "bagaż".

- Dworzec kolejowy w Oleśnicy powstał w okresie intensywnego rozwoju prywatnych kolei w latach 60. XIX w. Wzniesiono go z czerwonej, nietynkowanej cegły w typowym dla tego okresu rozwoju kolei stylu przemysłowym z elementami stylu arkadowego

- informuje PKP S.A.

Obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne, wprowadzono ścieżki prowadzące dla osób niewidomych, mapy dotykowe oraz oznakowania w alfabecie Braille’a.

Metamorfoza za miliony

Tak spektakularna przemiana wymagała dużego wsparcia finansowego. Całkowity koszt przebudowy dworca w Oleśnicy to 58,7 mln zł brutto. Odnowiono nie tylko sam budynek, ale również jego otoczenie. Co ciekawe, przywrócono historyczny wewnętrzny dziedziniec, który dawniej pełnił funkcję ogrodu-poczekalni. Jak podkreśla prezes PKP, obiekt już teraz tętni życiem.

- Dzięki zrealizowanej przez PKP S.A. inwestycji dworzec w Oleśnicy zyskał nowe funkcje i nowe oblicze - kolejne już w jego prawie 160-letnich dziejach. (...) Co niezwykle istotne, stał się także atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców. Warto wspomnieć, że dzięki doskonałej współpracy z samorządem miasta w budynku funkcjonuje np. kręgielnia, a obiekt jest w 97 proc. skomercjalizowany. Jestem przekonany, że będzie to ważne miejsce na mapie miasta

- przekonuje Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

Obecnie do wynajęcia pozostał już tylko jeden lokal o powierzchni około 46 mkw. Stacja w Oleśnicy obsługuje dziennie około 3,7 tys. pasażerów i 40 pociągów.