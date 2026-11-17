Groźnie wyglądający incydent miał miejsce 13 listopada przy ulicy Walońskiej we Wrocławiu. Z ustaleń służb wynika, że stojący na balkonie dwaj obywatele Ukrainy w wieku 18 i 19 lat wzbudzili silny niepokój wśród osób przechodzących w pobliżu budynku. Młodzi mężczyźni wykrzykiwali, że są terrorystami oraz mają w mieszkaniu bombę, ale na samych okrzykach ich zachowanie się nie skończyło. Szczegóły tego zdarzenia przybliżyła podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

„Ponadto kierowali w stronę przypadkowych osób gesty imitujące oddawanie strzałów z broni palnej - posiadając przy tym tego typu replikę.” - przekazała policjantka.

Takie zachowanie spotkało się z szybką odpowiedzią służb ratunkowych. Zgłoszenie potraktowano jako realne zagrożenie bombowe, dlatego na miejsce pilnie wysłano patrole policji oraz zastępy strażaków.

Fałszywy alarm bombowy we Wrocławiu. Podejrzani mówią o kaukaskim tańcu

Na ujęcie sprawców nie trzeba było długo czekać, gdyż szybko zatrzymali ich policjanci z dolnośląskiego oddziału prewencji. Kiedy 18-latek i jego 19-letni kolega trafili na przesłuchanie do prokuratury, nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Przedstawiona przez nich wersja wydarzeń całkowicie rozmija się z zeznaniami świadków oraz ustaleniami śledczych. O zaskakujących tłumaczeniach zatrzymanych poinformował Jakub Dłubacz, Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

„Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów twierdząc, że zachowywali się głośno, ale ich słowa zostały źle zrozumiane, a gesty imitujące oddawanie strzałów były elementem kaukaskiego tańca.” - poinformował rzecznik.

Reakcja policji i prokuratury we Wrocławiu na groźby młodych Ukraińców

Prokurator zwraca uwagę, że był to kolejny w ostatnim czasie skrajnie nieodpowiedzialny wybryk, który wymusił zaangażowanie służb ratunkowych.

„Kolejne nieodpowiedzialne zachowanie wywołujące przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia wielu osób, skutkujące podjęciem interwencji przez Policję i Straż Pożarną.” - komentuje rzecznik prokuratury.

Zbliżone stanowisko prezentują funkcjonariusze policji. Mundurowi wyraźnie zaznaczają, że w obecnych realiach nie może być mowy o pobłażliwości wobec takich incydentów, bez względu na to, jakie intencje przyświecały sprawcom.

-W obecnej sytuacji, gdy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju jest szczególnie istotne, wszelkie zachowania wywołujące zagrożenie, w tym fałszywe alarmy, groźby czy gesty imitujące użycie broni, będą traktowane z pełną powagą i stanowczością. (...) W przestrzeni publicznej, podobnie jak w świetle obowiązujących przepisów prawa, nie ma miejsca na tego rodzaju "żarty” - podkreśliła podkom. Aleksandra Freus.

Zarzuty i natychmiastowa deportacja Ukraińców z Wrocławia

Wyjaśnienia dotyczące wykonywania kaukaskiego tańca nie znalazły uznania w oczach śledczych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty obejmujące między innymi wywołanie fałszywego alarmu bombowego, publiczne pochwalanie przestępstwa, a także kierowanie gróźb na tle narodowościowym. Za te czyny grożą im bardzo dotkliwe kary.

„Zarzucony podejrzanym czyn z art. 224a § 1 kk zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a także obowiązkową nawiązką na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych oraz świadczeniem pieniężnym w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych” - wyjaśnił prokurator Jakub Dłubacz.

W oficjalnym komunikacie prokuratury przekazano informację o dalszych krokach prawnych: „Wobec obu podejrzanych zainicjowano procedurę deportacyjną na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach”. Przedstawiciele policji potwierdzili, że jeszcze w sobotę zatrzymani trafili w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej i tego samego dnia zostali wydaleni na Ukrainę.