Gwałt w pociągu z Kalisza do Wrocławia. 17-latka przeżyła koszmar w toalecie!

Sceny grozy rozegrały się na pokładzie składu jadącego z Kalisza do stolicy Dolnego Śląska. Z informacji przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu wynika, że 6 listopada bieżącego roku do mundurowych z Komisariatu Kolejowego zgłosiła się roztrzęsiona i zapłakana 17-latka. Nastolatka przekazała funkcjonariuszom, że nieznajomy napastnik przy użyciu przemocy zmusił ją do obcowania płciowego wbrew jej woli.

Śledczy szybko zrekonstruowali przebieg zdarzeń i ustalili, że dramat młodej pasażerki zaczął się jeszcze na kaliskim peronie. Tam podszedł do niej obcy mężczyzna, który zaczął namawiać dziewczynę do zażycia środków odurzających. Kiedy 17-latka stanowczo odmówiła, agresor próbował ją siłą pocałować. Nastolatka zdołała się jednak wyrwać i w poszukiwaniu ratunku wbiegła do pociągu odjeżdżającego w stronę Wrocławia.

Oprawca nie dał jednak za wygraną i ruszył w pościg za swoją ofiarą, wsiadając do tego samego wagonu. W środku zmusił przerażoną nastolatkę do wejścia do pociągowej toalety, gdzie ją zgwałcił.

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Mundurowi bezzwłocznie przystąpili do poszukiwań sprawcy tego brutalnego ataku. Kluczowe okazało się zabezpieczenie i dokładne przejrzenie zapisów z kamer monitoringu, zarówno tych zamontowanych na dworcach, jak i bezpośrednio w składach kolejowych. Analiza tego materiału pozwoliła na błyskawiczne ustalenie tożsamości poszukiwanego mężczyzny.

W ujęciu 32-letniego podejrzanego brali udział funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Sprawca wpadł w ręce mundurowych już kolejnego dnia po ataku, a do zatrzymania doszło w jego własnym mieszkaniu. Przy okazji przeszukania wyszło na jaw, że mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki.

Prokuratura przedstawiła już 32-latkowi formalne zarzuty karne. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

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Głos w tej sprawie zabrała również asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Poinformowała ona, że ujęty przez mundurowych mężczyzna jest dobrze znany wymiarowi sprawiedliwości jako wielokrotny recydywista. Powrót do przestępstwa oznacza dla niego znacznie surowsze konsekwencje prawne. Za brutalny czyn, którego się dopuścił, może teraz spędzić za kratami nawet blisko 23 lata.