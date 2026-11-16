Dobre wiadomości dla mieszkańców. Smog we Wrocławiu dzisiaj zupełnie odpuścił

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Pomiary z wrocławskich punktów kontrolnych jednoznacznie wskazują, że stan powietrza w stolicy Dolnego Śląska jest dziś dobry. Zanieczyszczenia nie kumulują się tuż przy ziemi, w czym duża zasługa dynamicznej pogody – przelotne opady oraz podmuchy wiatru skutecznie rozwiewają dym z pieców domowych i rur wydechowych samochodów. Na stacji przy wybrzeżu Conrada-Korzeniowskiego ogólny indeks czystości sklasyfikowano jako dobry, natomiast punkt przy Alei Wiśniowej wskazuje na równie korzystne warunki.

Brak zjawisk blokujących przepływ powietrza (czyli sytuacji, w której ciepłe powietrze działa jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca spaliny przy ziemi) sprawia, że w całym mieście oddycha się lekko. Mieszkańcy mogą bez przeszkód uprawiać sport na zewnątrz oraz planować aktywne popołudnie.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Ocena czystości powietrza opiera się na porównaniu wyników z oficjalnymi normami GIOŚ. Dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 obowiązuje roczna norma na poziomie 20 µg/m³ (dla porównania Światowa Organizacja Zdrowia – WHO – zaleca surowsze normy dobowe: 45 µg/m³ dla PM10 oraz 15 µg/m³ dla PM2.5). Dzisiejsze odczyty we Wrocławiu wykazują bezpieczne wartości bez jakichkolwiek przekroczeń.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe odczyty z poszczególnych stacji pomiarowych:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego – pomiar z godziny 09:10:16. Ogólny indeks jakości powietrza określono jako Dobry . Wskaźniki dla pyłu PM10 oraz PM2.5 mieszczą się na poziomie Dobrym , co potwierdza brak zagrożenia smogowego w tej części miasta.

– pomiar z godziny 09:10:16. Ogólny indeks jakości powietrza określono jako . Wskaźniki dla pyłu PM10 oraz PM2.5 mieszczą się na poziomie , co potwierdza brak zagrożenia smogowego w tej części miasta. Wrocław, Al. Wiśniowa – pomiar z godziny 09:10:42. Ogólny indeks jakości powietrza określono jako Dobry. Wskaźniki dla pyłu PM10 oraz PM2.5 osiągnęły poziom Bardzo dobry, co oznacza wyjątkowo niskie stężenie drobnych cząstek zanieczyszczeń.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna mieszanka wilgotnego powietrza oraz spalin z aut i dymu pochodzącego z domowych kominów i pieców. Niewidoczne dla oka drobinki brudu mogą wnikać do płuc i krwioobiegu, stwarzając ryzyko dla zdrowia. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza gdy opiekujesz się dziećmi lub osobami starszymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie