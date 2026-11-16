Najlepszy dworzec roku wybrany. Wygrało dolnośląskie miasteczko

Dworzec Roku 2026 wybrany

Rozstrzygnięto dziewiątą edycję ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku”, organizowanego przez Fundację ProKolej. Główną nagrodę zdobyła stacja kolejowa w Oleśnicy w województwie dolnośląskim. Wyróżnienie przyznano podczas XVI Kongresu Kolejowego w Warszawie.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 280 obiektów z całej Polski. Do finału zakwalifikowano sześć dworców, które następnie poddano szczegółowej ocenie. Jury brało pod uwagę nie tylko wygląd budynków, ale również ich funkcjonalność, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, jakość informacji pasażerskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół stacji.

Oleśnicki dworzec okazał się najlepszy w tej rywalizacji. Doceniono przede wszystkim umiejętne połączenie historycznej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby współczesnych podróżnych.

Zabytkowy dworzec w Oleśnicy przeszedł wielką metamorfozę

Historia nagrodzonego obiektu sięga 1868 roku. Dworzec powstał w okresie dynamicznego rozwoju kolei na Dolnym Śląsku. Przez kolejne dekady był wielokrotnie przebudowywany, jednak część jego oryginalnych elementów przetrwała do dziś.

Ostatnia modernizacja zakończyła się wiosną 2026 roku. Podczas prac zadbano o zachowanie historycznego charakteru budynku. Odnowiono między innymi ceglaną elewację i elementy stolarki, a także wyeksponowano zabytkowe detale architektoniczne. Zmiany objęły także otoczenie dworca. Pojawiły się nowe nawierzchnie, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, parking dla samochodów oraz stojaki rowerowe. W galerii poniżej znajdziecie zdjęcia dworca przed remontem oraz fotografie miejscowości.

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Dworzec w Oleśnicy

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To nie tylko dworzec. W budynku działa nawet kręgielnia

Oleśnicki obiekt wyróżnia się nie tylko odnowioną architekturą. Po modernizacji zyskał również wiele nowych funkcji. Oczywiście nie zapomniano o podstawowych potrzebach pasażerów. W budynku znajduje się nowoczesna poczekalnia, kasa biletowa, toalety oraz pomieszczenie dla rodziców podróżujących z małymi dziećmi.

Co ciekawe jednak, obiekt służy nie tylko pasażerom. Na jego terenie działają między innymi piekarnia, przychodnia lekarska oraz sklep z odzieżą i biżuterią. Na parterze znajduje się nawet kręgielnia. Z kolei na piętrze przygotowano niemal 800 mkw. przestrzeni przeznaczonej na potrzeby lokalnej społeczności.

To efekt współpracy PKP S.A. z samorządem. Dzięki temu zabytkowy budynek nie jest wyłącznie miejscem, przez które przewijają się podróżni, ale również przestrzenią wykorzystywaną przez mieszkańców Oleśnicy