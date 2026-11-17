Karpacz konkuruje z Zakopanem o turystów? Przyciąga pięknymi widokami

Karpacz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości turystycznych na Dolnym Śląsku. Leży u podnóża Karkonoszy, a jego największym atutem jest bliskość górskich szlaków, piękne krajobrazy i rozbudowana baza noclegowa. Miasteczko przyciąga turystów o różnych porach roku, jednak szczególnie dużo do zaoferowania ma w sezonie zimowym.

Dla wielu osób może być ciekawą alternatywą dla Zakopanego. Oba kurorty mają górski klimat, liczne restauracje, pensjonaty i hotele, a także atrakcje dla rodzin z dziećmi. Karpacz pozwala jednak odkryć zupełnie inną część polskich gór – Karkonosze, których najwyższym szczytem jest Śnieżka.

Co warto zobaczyć w Karpaczu? Atrakcji nie brakuje przez cały rok

Największym magnesem dla turystów jest oczywiście Śnieżka, wznosząca się na wysokość 1603 m n.p.m. To najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów. Wyprawa na górę jest jednym z najpopularniejszych pomysłów na aktywne spędzenie czasu w tej części Polski. Zimą trzeba jednak pamiętać o trudniejszych warunkach pogodowych i odpowiednim przygotowaniu do wyjścia na szlak.

Na liście miejsc, które warto odwiedzić, znajduje się również słynna Świątynia Wang. To wyjątkowy drewniany kościół pochodzący z XII wieku, który pierwotnie znajdował się w Norwegii. Do Karpacza trafił w XIX wieku i dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta.

Warto zobaczyć także:

Zaporę na Łomnicy i malownicze kaskady rzeki,

Dziki Wodospad,

Muzeum Sportu i Turystyki,

Miejskie Muzeum Zabawek,

skocznię narciarską Orlinek,

Krucze Skały.

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Karpacz

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Zakopane wciąż przyciąga turystów. To zimowa stolica Polski

Nie można jednak zapominać o Zakopanem, które od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków górskich w Polsce. Miasto u podnóża Tatr przyciąga zarówno zimą, jak i latem. Turyści odwiedzają je ze względu na wyjątkowe krajobrazy, dostęp do licznych szlaków górskich oraz bogatą ofertę gastronomiczną i noclegową. Dużą popularnością cieszą się oczywiście Krupówki, skocznia narciarska Wielka Krokiew, Gubałówka czy Kasprowy Wierch.