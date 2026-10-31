Tych aktorów "Świata według Kiepskich" już z nami nie ma. Zmarła większość głównych bohaterów

D.P
2026-10-31 6:01

Jeden z najbardziej kultowych i niezapomnianych polskich sitcomów bez nich nigdy nie byłby taki sam. W 1999 roku na antenie Polsatu swoją premierę miał „Świat według Kiepskich”. Perypetie rodziny mieszkającej we wrocławskiej kamienicy oraz jej sąsiadów przez lata śledziły miliony Polaków. Dziś wielu aktorów z obsady serialu nie ma już wśród nas. Nie żyją m.in. Marzena Kipiel-Sztuka, czyli serialowa Halinka Kiepska, Ryszard Kotys, który wcielał się w Mariana Paździocha, Dariusz Gnatowski, znany z roli Arnolda Boczka, a także Krystyna Feldman, czyli babka Kiepska, oraz listonosz - Bohdan Smoleń. Tak przed dniem Wszystkich Świętych 2026 wyglądają groby zmarłych aktorów.

„Świat według Kiepskich” bawił Polaków przez ponad 20 lat. Te postacie przeszły do historii telewizji

16 marca 1999 roku na antenie telewizji Polsat wyemitowano pierwszy odcinek „Świata według Kiepskich”. Nikt z aktorów wcielających się w główne postacie sitcomu nie spodziewał się wówczas, że ich role staną się niezapomniane, a oni sami będą odgrywać je przez kolejne ponad 20 lat. Jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali wyróżniał się groteskowym przedstawieniem stereotypowego modelu życia polskiej rodziny, prostym humorem oraz charakterystycznym językiem bohaterów. Twórcy nie stronili również od wulgaryzmów, a w serialu często pojawiały się wątki lenistwa, apatii, sąsiedzkiej zazdrości i wzajemnych przepychanek.

A jednak widzowie pokochali ten humor! Serial emitowany był aż do 2022 roku. Ferdynand Kiepski, grany przez Andrzeja Grabowskiego, do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich seriali. Był leniwym, bezrobotnym miłośnikiem piwa i oglądania telewizji, który nieustannie szukał sposobów na szybki zarobek bez większego wysiłku. Do podjęcia pracy regularnie próbowała go nakłonić żona Halinka, grana przez Marzenę Kipiel-Sztukę, która ciężko pracowała jako pielęgniarka w szpitalu. Dodatkową dawkę humoru w rodzinnym mieszkaniu zapewniały dzieci Kiepskich: Waldek, grany przez Bartosza Żukowskiego, oraz Mariolka, w którą wcielała się Barbara Mularczyk. W pierwszych sezonach serialu widzowie pękali ze śmiechu, oglądając słowne przepychanki pomiędzy Ferdkiem a jego teściową Rozalią, graną przez Krystynę Feldman.

Paździoch, Boczek i listonosz Edzio. Bez tych bohaterów „Świat według Kiepskich” nie byłby taki sam

Nieodłącznym elementem serialu były również sąsiedzkie konflikty Ferdka z jego największym wrogiem, Marianem Paździochem, granym przez Ryszarda Kotysa. Sprytny i przebiegły handlarz regularnie wdawał się w kłótnie z Kiepskim, a w domu musiał znosić swoją despotyczną żonę Helenę, w którą wcielała się Renata Pałys. Kobieta nieustannie pomiatała mężem i uprzykrzała mu życie, co – jak dowiedzieliśmy się z jednego z późniejszych odcinków – było skutkiem klątwy złych żon, którą rzuciła na Paździocha babka z bydgoskiego dworca.

W kamienicy mieszkał także Arnold Boczek, grany przez Dariusza Gnatowskiego, czyli poczciwy sąsiad uwielbiający jedzenie, zwłaszcza golonkę. Nie sposób zapomnieć również o przezabawnym listonoszu Edziu, w którego wcielał się Bohdan Smoleń. Bohater tak często pojawiał się w kamienicy Kiepskich, że można było odnieść wrażenie, iż sam jest jednym z jej mieszkańców.

Wielu aktorów „Świata według Kiepskich” już nie żyje. Tak wyglądają ich groby

Niestety, większości aktorów z głównej obsady „Świata według Kiepskich” nie ma już wśród nas. Jako pierwsza, w 2007 roku, zmarła Krystyna Feldman. Miała 91 lat. W 2016 roku, w wieku 69 lat, odszedł Bohdan Smoleń. Kolejną stratą była śmierć Dariusza Gnatowskiego, który zmarł w 2020 roku w wieku 59 lat. Zaledwie kilka miesięcy później, w 2021 roku, zmarł Ryszard Kotys. Aktor miał 88 lat. Ostatnią z wymienionych gwiazd serialu, którą pożegnaliśmy, była Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka zmarła w 2024 roku w wieku 58 lat.

Tak przed dniem Wszystkich Świętych 2026 wyglądają groby zmarłych aktorów.

Groby Bohdana Smolenia, Ryszarda Kotysa i Krystyny Feldman z miniaturami ich twarzy. O aktorach przeczytasz na Eska Wrocław.
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Grób Dariusza Gnatowskiego

ROLKI