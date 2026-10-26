DriveUp City - dodatkowa przestrzeń, do której podjeżdżasz samochodem. Nowość we Wrocławiu!

Podjeżdżasz. Otwierasz. Przechowujesz.

Największą zaletą boksów typu drive up jest wygoda. Zamiast przenosić ciężkie kartony, meble czy sprzęt przez korytarze i korzystać z wind, wystarczy podjechać samochodem bezpośrednio pod bramę swojego pomieszczenia. To znacznie ułatwia załadunek i rozładunek, szczególnie większych przedmiotów.

Boksy DriveUp City mają powierzchnię 18 m², dzięki czemu pomieszczą meble, sprzęt AGD, rowery, narzędzia czy większą liczbę kartonów. Każdy wyposażony jest w bramę rolowaną i oświetlenie wewnętrzne. Sprawdź dostępne przestrzenie.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Jedna przestrzeń, wiele możliwości

DriveUp City sprawdzi się podczas przeprowadzki, remontu czy przechowywania rzeczy sezonowych. Pozwala odzyskać miejsce w domu bez konieczności pozbywania się przedmiotów, które nadal mogą być potrzebne.

To również praktyczne zaplecze dla przedsiębiorców. Firmy remontowe i instalacyjne mogą przechowywać narzędzia oraz materiały, a sklepy internetowe zapasy towarów i wyposażenie. Bezpośredni podjazd samochodem ułatwia codzienną logistykę i oszczędza czas.

Dostęp do boksów jest możliwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klienci mogą korzystać ze swojej przestrzeni w dowolnym momencie, a monitoring i system kontroli dostępu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Nowy DriveUp City już otwarty we Wrocławiu

Z takich przestrzeni od października mogą korzystać mieszkańcy Wrocławia. Less Mess Storage otworzył nowy kompleks DriveUp City przy ul. Pełczyńskiej 19. W czterech budynkach przygotowano 210 niezależnych boksów o powierzchni 18 m² każdy, oferujących łącznie ponad 3700 m² przestrzeni do przechowywania. W pomieszczeniach premium dostępne są również gniazda elektryczne. Zobacz, jak wygląda Drive Up City.

To druga inwestycja tego typu w Polsce, po DriveUp City w Poznaniu. Otwarcie nowego kompleksu to kolejny etap rozwoju Less Mess Storage, sieci działającej również w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i Pradze.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Skorzystaj z oferty specjalnej i wypróbuj boks w DriveUp City we Wrocławiu za połowę ceny przez pierwsze dwa miesiące.

Materiał Sponsorowany