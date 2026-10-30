Nie żyje 3-letnia Zosia. Podopieczna Fundacji Cancer Fighters przegrała z chorobą

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-30 15:19

Nadeszły niezwykle tragiczne wieści. Zmarła 3-letnia Zosia Solarz, która znajdowała się pod opieką Fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka przez wiele miesięcy toczyła ciężki bój ze złośliwym nowotworem nerki. Mimo że pierwsza faza terapii dawała nadzieję na wyzdrowienie, choroba uderzyła po raz drugi. O odejściu dzielnej pacjentki zawiadomiła organizacja, która pomagała jej w trakcie zmagań o życie.

Nie żyje 3-letnia Zosia
Autor: Instagram / Fundacja Cancer Fighters/ Shutterstock

3-letnia Zosia walczyła z guzem Wilmsa

Walka o zdrowie Zosi rozpoczęła się w 2025 roku. Według relacji Fundacji Cancer Fighters pierwsze symptomy obejmowały u dziewczynki brak apetytu, senność oraz ogólne osłabienie organizmu. Choć początkowo dolegliwości wyglądały na zwykłą infekcję, przeprowadzone badania wykazały dramatyczną prawdę. Specjaliści zdiagnozowali u dziecka złośliwy nowotwór nerki nazywany guzem Wilmsa, który atakuje głównie najmłodszych pacjentów.

Mała pacjentka przeszła zabieg chirurgiczny, podczas którego lekarze wycięli guza razem z lewą nerką, a potem poddano ją wyczerpującej chemioterapii. Przez pewien okres wszystko wskazywało na to, że zastosowane leczenie przynosi spodziewane efekty, a sama Zosia powoli odzyskuje dawne siły.

Nawrót nowotworu u podopiecznej Fundacji Cancer Fighters

Chwile spokoju nie potrwały jednak zbyt długo, ponieważ w trakcie badań kontrolnych medycy odkryli nową zmianę w obrębie jamy brzusznej. Sytuacja wymagała pogłębionej diagnostyki i wdrożenia następnych kroków medycznych, które obejmowały przygotowania do kolejnej operacji oraz radioterapii.

Najczarniejszy scenariusz ziścił się w kwietniu 2026 roku, kiedy to lekarze oficjalnie potwierdzili nawrót nowotworu, stawiając bliskich dziecka w obliczu kolejnego dramatu. Przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters prosili wtedy o modlitwę i dalsze wsparcie dla chorej dziewczynki, zwracając uwagę na niesamowitą wolę walki jej rodziny.

Fundacja Cancer Fighters żegna 3-letnią Zosię

Tragiczną wiadomość o odejściu małej podopiecznej opublikowała w swoich mediach społecznościowych wspierająca ją Fundacja Cancer Fighters, zamieszczając w sieci poruszający komunikat.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Zosię. Tak bardzo chcieliśmy, żeby wróciła do zdrowia i mogła cieszyć się dzieciństwem blisko tych, którzy ją kochają. Wspieraliśmy ją z tą nadzieją. Dziś trudno nam pogodzić się z tym, że przychodzi nam się z nią pożegnać

To słowa zamieszczone przez działaczy organizacji. Przedstawiciele fundacji zaznaczyli także, że zmarła dziewczynka już na zawsze pozostanie ważną częścią ich wspólnoty, a pogrążonej w żałobie rodzinie oraz najbliższym przekazali wyrazy głębokiego współczucia.

Zbiórki na leczenie Zosi Solarz poruszyły setki darczyńców

Losy chorego dziecka poruszyły serca wielu ludzi, a w organizowane zbiórki pieniędzy na jej terapię oraz rehabilitację włączyły się setki wspierających. Życzliwość darczyńców pozwoliła na zgromadzenie funduszy niezbędnych do walki z nowotworem. Niestety, pomimo gigantycznego zaangażowania medyków, bliskich i obcych ludzi, życia dziewczynki nie zdołano uratować.

Odejście 3-letniej Zosi wstrząsnęło nie tylko jej rodziną, ale też wszystkimi osobami zgromadzonymi wokół Fundacji Cancer Fighters. Mała pacjentka aż do ostatnich chwil była dla wielu symbolem niezwykłej determinacji i wielkiej odwagi w starciu z bezwzględną chorobą.

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