Nie żyje 3-letnia Zosia. Podopieczna Fundacji Cancer Fighters przegrała z chorobą

3-letnia Zosia walczyła z guzem Wilmsa

Walka o zdrowie Zosi rozpoczęła się w 2025 roku. Według relacji Fundacji Cancer Fighters pierwsze symptomy obejmowały u dziewczynki brak apetytu, senność oraz ogólne osłabienie organizmu. Choć początkowo dolegliwości wyglądały na zwykłą infekcję, przeprowadzone badania wykazały dramatyczną prawdę. Specjaliści zdiagnozowali u dziecka złośliwy nowotwór nerki nazywany guzem Wilmsa, który atakuje głównie najmłodszych pacjentów.

Mała pacjentka przeszła zabieg chirurgiczny, podczas którego lekarze wycięli guza razem z lewą nerką, a potem poddano ją wyczerpującej chemioterapii. Przez pewien okres wszystko wskazywało na to, że zastosowane leczenie przynosi spodziewane efekty, a sama Zosia powoli odzyskuje dawne siły.

Nawrót nowotworu u podopiecznej Fundacji Cancer Fighters

Chwile spokoju nie potrwały jednak zbyt długo, ponieważ w trakcie badań kontrolnych medycy odkryli nową zmianę w obrębie jamy brzusznej. Sytuacja wymagała pogłębionej diagnostyki i wdrożenia następnych kroków medycznych, które obejmowały przygotowania do kolejnej operacji oraz radioterapii.

Najczarniejszy scenariusz ziścił się w kwietniu 2026 roku, kiedy to lekarze oficjalnie potwierdzili nawrót nowotworu, stawiając bliskich dziecka w obliczu kolejnego dramatu. Przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters prosili wtedy o modlitwę i dalsze wsparcie dla chorej dziewczynki, zwracając uwagę na niesamowitą wolę walki jej rodziny.

Fundacja Cancer Fighters żegna 3-letnią Zosię

Tragiczną wiadomość o odejściu małej podopiecznej opublikowała w swoich mediach społecznościowych wspierająca ją Fundacja Cancer Fighters, zamieszczając w sieci poruszający komunikat.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Zosię. Tak bardzo chcieliśmy, żeby wróciła do zdrowia i mogła cieszyć się dzieciństwem blisko tych, którzy ją kochają. Wspieraliśmy ją z tą nadzieją. Dziś trudno nam pogodzić się z tym, że przychodzi nam się z nią pożegnać

To słowa zamieszczone przez działaczy organizacji. Przedstawiciele fundacji zaznaczyli także, że zmarła dziewczynka już na zawsze pozostanie ważną częścią ich wspólnoty, a pogrążonej w żałobie rodzinie oraz najbliższym przekazali wyrazy głębokiego współczucia.

Zbiórki na leczenie Zosi Solarz poruszyły setki darczyńców

Losy chorego dziecka poruszyły serca wielu ludzi, a w organizowane zbiórki pieniędzy na jej terapię oraz rehabilitację włączyły się setki wspierających. Życzliwość darczyńców pozwoliła na zgromadzenie funduszy niezbędnych do walki z nowotworem. Niestety, pomimo gigantycznego zaangażowania medyków, bliskich i obcych ludzi, życia dziewczynki nie zdołano uratować.

Odejście 3-letniej Zosi wstrząsnęło nie tylko jej rodziną, ale też wszystkimi osobami zgromadzonymi wokół Fundacji Cancer Fighters. Mała pacjentka aż do ostatnich chwil była dla wielu symbolem niezwykłej determinacji i wielkiej odwagi w starciu z bezwzględną chorobą.

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