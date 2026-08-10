Do napaści doszło w piątek wieczorem przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku na nastolatka. Z ustaleń śledczych wynika, że podczas zdarzenia użyto noża.

Poszkodowany 15-latek został poważnie ranny. Jego stan wymagał hospitalizacji, dlatego nastolatek został przetransportowany do jednego ze szpitali we Wrocławiu. Na tym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących charakteru odniesionych obrażeń.

Policja szybko wytypowała dwóch nastolatków

Funkcjonariusze, którzy zajęli się sprawą, rozpoczęli ustalanie okoliczności napaści oraz osób, które mogły mieć z nią związek. W toku prowadzonych czynności policjanci wytypowali dwóch 16-latków.

Obaj zostali poddani czynnościom procesowym. Po ich przeprowadzeniu jeden z nastolatków został zwolniony i wrócił do domu. Drugi został zatrzymany, a jego sprawą zajęli się następnie śledczy oraz sąd rodzinny.

Jest decyzja sądu. 16-latek trafił do schroniska

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze poinformowała o decyzji sądu.

– Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec tego nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące – przekazała prok. Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Oznacza to, że podejrzewany o udział w napaści 16-latek pozostanie w schronisku przez najbliższe trzy miesiące. W tym czasie prowadzone będą dalsze czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia.

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Śledczy zdecydują, w jakiej procedurze będzie prowadzona sprawa

Na razie nie zapadła jeszcze decyzja, w jakim trybie ostatecznie będzie prowadzone postępowanie dotyczące 16-latka. Jak zaznacza prokuratura, konieczne będzie uzyskanie specjalistycznych opinii.

– Na pewno będzie musiał uzyskać określone opinie psychiatrów i psychologów – wyjaśniła prok. Węglarowicz-Makowska.

Dopiero po przeprowadzeniu wymaganych czynności i uzyskaniu opinii będzie można określić dalszy tok postępowania.

Sprawa napaści przy ulicy Księcia Bolka I pozostaje w toku. Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz rolę poszczególnych osób.